وائل جسار يطرح أغنيته الجديدة «حد يحبني» بموسم الصيف

يطرح النجم اللبناني وائل جسار أغنيته الجديدة “حد يحبني” تزامنا مع موسم الصيف الحالي، وتعاون فيها مع الشاعر محمد الشافعي والملحن والموزع الموسيقي إسلام رفعت وأشرف على هندسة الصوت للأغنية ماهر صلاح، وسيتم طرح الأغنية بمنصات الأغنية المختلفة خلال الأيام القادمة.

كانت آخر أغنيات وائل جسار التي قدمها باللهجة المصرية، “أنا مش مصدق” وحملت طابعا غنائيا رومانسيا قدمه جسار سابقا في أغنيات عديدة بمشواره الغنائي، وتعاون فيها مع الملحن وليد سعد والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم والشاعر الغنائي منصور الشادي.

كما يحيي وائل جسار حفلات غنائية كبيرة الأيام القادمة بدول عربية مختلفة، استعدادًا للترويج لأغنيته الجديدة.