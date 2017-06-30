وائل جسار وملحم زين نجوم صيف 2017 بطابا هايتس

تطلق مجموعة “طابا هايتس” وفنادقه، أول احتفالات الصيف لعام 2017 تحت اسم “Summer nights 2017″، بمنتجع طابا هايتس، خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2017، بحضور باقة من نجوم الفن العربي.

ويحيي الفنان ملحم زين أول أيّام ليالي الصيف لـ 2017، والفنان وائل جسار ليلة 7 من يوليو ثاني أيّام ليالي الصيف، ويختتم الفنان الأردني شادي جميل ثالث أيّام الاحتفالات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية للراقصة الاستعراضية الروسية اوكسانا، وغيرها من الفقرات والعروض الفنية.

وتأتي احتفالات الصيف لعام 2017 تأكيدًا على استمرار الدعوة على ضرورة تنشيط وتشجيع وعودة السياحة لمدينة طابا، مع ضرورة وضعها من جديد في خارطة السياحة العالمية والعربية خلال عام 2017 / 2018 مع اهتمامات مجموعة طابا هايتس الرائدة في المجالات السياحية أن تقدم موسم صيف متميز، تقديرًا وتكريماً لضيوفها من كافة أنحاء العالم في فعاليات وأجواء فنية ساحرة، والتاكيد علي استمرار الدعوة لعودة السياحة العالمية إلى مدينة طابا وخليج العقبة.

هذه الاحتفالات برعاية منتجع طابا هايتس وفنادقه -أحد منتجعات شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية- وتنظيم شركة ستار سيستم “هاني حسن”.