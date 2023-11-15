وائل جسار في حوار لـ«المال»: نعيش زمن الأغنية المنفردة وأطرح أغنيات مصرية بعد هدوء الأوضاع السياسية

تعرض النجم العربي وائل جسار مؤخرا لبعض الشائعات التي حاولت النيل منه أنه حدثت بينه وبينه النجم صابر الرباعي مشاجرة بالأيدي بالمملكة العربية السعودية، كما تعرض لأزمة صحية صعبة أثناء وجوده بها، وينوي طرح أغنيات باللهجة المصرية الفترة القادمة بعد هدوء الأحداث الجارية في فلسطين.

“المال” تحدثت مع النجم وائل جسار حول تلك الشائعات ورده عليها والأزمة الصحية التي تعرض لها ومن سانده فيها، كما تحدث عن الإنتاج الموسيقي في الوقت الحالي ورأيه في طرح الألبومات الغنائية مثل بعض نجوم الغناء، وأسباب رفضه دخول ابنته لمجال الغناء برغم موهبتها وغنائه للون الرومانسي العاطفي برغم انتشار الأغنيات الإيقاعية بالسوق والمهرجانات وأمور أخرى تحدث فيها لنا.

يرى النجم وائل جسار أن الإنتاج الغنائي أصبح صعبا حاليا مقارنة بالزمن الماضي بفترة الثمانينات والتسعينات والألفية أيضا، فقال الإنتاج الفني والموسيقي مثل مختلف مجالات الحياة أصبح صعبا وعلى الفنان المطرب أن يستمر في إنتاج أغنيات لنفسه، وتقديم العطاء للجمهور الذي يحبه سواء كان هذا المطرب ينتمي لشركة إنتاج معينة أم لا.

وائل جسار : أشكر من ساندني في أزمتي الصحية الأخيرة

وفيما يتعلق بالأزمة الصحية التي تعرض لها منذ فترة في المملكة العربية السعودية وحالت دون مشاركته في احدى الحفلات الغنائية مع نجوم آخرين قال : تعرضت لأزمة صحية صعبة بالفعل لكن القائمين على هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ساندوني جدا في هذه الأزمة، بالإضافة لزملائي النجوم شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس وغيرهم كانوا يطمئنون علي بصورة كبيرة وأشكرهم جدا وكذلك الجمهور المحب لي.

وائل جسار: المملكة العربية السعودية حققت طفرة كبيرة في صناعة الترفيه

وفيما يتعلق بالتطور في مجال الترفيه والفن في المملكة العربية السعودية ومشاركته في العديد من الحفلات الغنائية بها قال : كنت من أوائل النجوم الذين قدموا حفلات غنائية وموسيقية بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات ، ولدي قاعدة جماهيرية مميزة بها ، وأرى أن المملكة تشهد بالفعل تطورا كبيرا وملحوظا في مجال صناعة الترفيه بالوطن العربي ، واستطاعت خلال سنوات معدودة تحقيق طفرة كبيرة في مجال الترفيه .

وائل جسار : حاولوا النيل مني بشائعة مشاجرتي مع صابر الرباعي

وعن الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشان وقوع مشاجرة كبيرة بالأيدي بينه وبين النجم صابر الرباعي قال جسار : حينما سمعت هذا الكلام ضحكت كثيرا فهي شائعات مغرضة هدفها النيل من شخصي أنا وصابر ، وأؤكد تربطنا صداقة قوية منذ سنوات ويجمع بيننا المحبة دائما .

وائل جسار : تصريحات أحمد سعد عني لم تزعجني بغناء غريبة الناس

ورد وائل جسار لأول مرة عن رأيه في تصريحات النجم أحمد سعد مؤخرا أنه لو كان قدم أغنيته الشهيرة “غريبة الناس” التي حققت شهرة كبيرة منذ سنوات، كان سيغنيها بشكل أفضل منه فقال : أحمد سعد صوت مميز وموهبة كبيرة وأحبه كثيرا ولو كان سيغني ” غريبة الناس” لي بشكل أفضل مني فأقول له” ربنا يوفقك “وهو صديق عزيز لي .

وائل جسار : لأحب أن تتعرض ابنتي للصعوبات التي واجهتها في مشواري الفني

وفيما يتعلق برفض اقتحام ابنته ” مارلين” للفن والغناء برغم موهبتها فيه قال النجم الكبير : الفن مجال صعب جدا ولأحب أبدا أن تتعرض ابنتي مارلين لنفس الصعوبات التي واجهتني في حياتي الفنية منذ بداياتي ، وأتمنى أن أراها طبيبة ناجحة في المستقبل وتحقق كل ما تتمناه .

وأكد أنه لا ينوي طرح ألبوما غنائيا مثل بعض النجوم الذين يستمرون في طرح ألبومات غنائية للجمهور فقال : نعيش زمن الأغنية المنفردة منذ فترة طويلة بعد انتهاء عصر الكاسيت والسي دي ، فالألبوم الغنائي لم يعد محبذا بعد اختفاء شركات الانتاج الموسيقية بالوطن العربي ، وأصبح هناك عبئا كبيرا على المطرب لتقديم أغنيات على نفقته الخاصة .

وائل جسار : أفضل تقديم الأغنيات الرومانسية للجمهور وتحقق انتشارا كبيرا

وعن سر تمسكه حتى الآن بتقديم أغنيات تحمل طابعا عاطفيا رومانسيا برغم انتشار الاغنيات الخفيفة والايقاعية والمهرجانات باستمرار في السوق الغنائي قال : أرى ان كل مطرب يغني اللون الذي يحبه للجمهور وأنا أميل بدرجة كبيرة لتقديم الأغنيات الرومانسية العاطفية وهي تحقق انتشارا جماهيريا كبيرا .

وعن نوعية الموسيقى التي يفضل الاستماع لها دائما بعيدا عن أغنياته قال : أحب الاستماع للأغنيات الطربية للعمالقة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب ، كما أني أحب أي أغنية حديثة طالما كانت مميزة من ناحية كلماتها ولحنها وأداء المطرب لها .

وتحدث وائل جسار أيضا عن أغنياته الأخيرة التي قدمها باللهجة المصرية مثل ” في حد بيحبني ” و” لو تخاصمني ” فقال : أشعر أن مصر قريبة لي مثل وطني لبنان ولدي جمهور كبير بها يحبني ويحضر حفلاتي الغنائية دائما بمصر ، لذلك أحرص على الغناء باللهجة المصرية معظم الوقت ، والفترة المقبلة بعد هدوء الأوضاع والأحداث السياسية في غزة وفلسطين سأطرح عدد من الأغنيات باللهجة المصرية والتي ستكون متنوعة موسيقيا وأتمنى أن تحظى بحب ونجاح كبير من الجمهور .