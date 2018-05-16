وائل جسار : حفلي بالسعودية سيسجله التاريخ

· الفن الخليجي لم يسيطر على الوطن العربي وإشادة أنغام ومي كساب لي شرف كبير · أحببت تصوير أغنية حب وماتحبش بمصر حتى تصل للجمهور بصورة أكبر حوار – أحمد حمدي قدم النجم اللبناني وائل جسار مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا…

· الفن الخليجي لم يسيطر على الوطن العربي وإشادة أنغام ومي كساب لي شرف كبير

· أحببت تصوير أغنية حب وماتحبش بمصر حتى تصل للجمهور بصورة أكبر

حوار – أحمد حمدي



قدم النجم اللبناني وائل جسار مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا بمدينة جدة بالسعودية في إطار تطوير الحركة الفنية بها الفترة الحالية، مؤكدا أن هذا الحفل سيتم تسجيله تاريخيا في مسيرته الفنية لكونه يعتبر أول نجم لبناني يغني بالسعودية، وطرح أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “حب وماتحبش” يعود للتعاون الفني مجددا بعد سنوات مع الشاعر الغنائي هاني عبدالكريم في اغنياته الجديدة التي ينوي طرحها الفترة القادمة للجمهور.

“المال” التقت النجم وائل جسار وأجرت معه لقاء بعد غيابه فترة طويلة عن اللقاءات الإعلامية كشف فيه عن أمور كثيرة في حياته الفنية ورأيه في برامج المواهب والفن اللبناني والألبومات الغنائية.

قال النجم اللبناني وائل جسار إنه لن ينسى أبدا أنه أول فنان لبناني يغني بالسعودية الفترة السابقة في حفل غنائي كبير أقيم بمدينة جدة، وشاركه فيه النجم التونسي صابر الرباعي.

وأضاف في حديثه لـ”المال”، أن جمهور السعودية وجدة تحديدا يعرف كيف يتذوق الفن الراقي، ويميز بين الجيد والرديء، فيما يسمعه مؤكدا أن التاريخ سيسجل هذا الحفل على مدى السنين القادمة.

وعن رأيه في الحركة الفنية الحديثة بالسعودية الفترة الحالية قال: أرى أن كل الوطن العربي يقام فيه حفلات فنية وغنائية كبيرة وليس خطا ابدا ان يحدث ذلك في السعودية حتى لو جاء ذلك متاخرا وبعد سنوات طويلة، وبالتاكيد القرارات التي اتخذها الملك سلمان جاءت عن تقييمات واحصاءيات معينة من الناس، بالإضافة أن الحفل الخاص بي بجدة كان منظما جدا ووجدت مكان مخصص للسيدات ومكان آخر للشباب وأتمنى لهم التوفيق لأننا نحب الشعب السعودي والوطن العربي بأكمله.

ونفى جسار هجومه على برامج المواهب مؤخرا كما تردد من الكثيرين خاصة برنامج المواهب الأشهر ذا فويس في موسمه الجديد المذاع حاليا على شاشة إم بي سي مصر فقال : لم يحدث أبدا أنني هاجمت أحدا من زملائي الفنانين في يوم من الأيام منذ بداية مسيرتي الفنية وحتى الان، متسائلا من يريد الإيقاع بيني وبين زملائي لهذه الدرجة ونشوب أزمة بيني وبينهم بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار أيضا إلى أنه قال رأيه فقط بشأن أن لجنة تحكيم برنامج المواهب ذا فويس حينما تريد أخذ قرار بشأن موهبة جديدة في البرنامج نريد فقط أن يكون هناك جدية في الأمر بين أعضاء اللجنة النجوم محمد حماقي واليسا واحلام وعاصي الحلاني لاسيما ان المود الغالب على اللجنة الضحك معظم الوقت وذلك هو رايي فقط لكن احترم وأقدر كل هؤلاء النجوم.

وتحدث النجم اللبناني عن أغنيته الأخيرة التي قام بطرحها باللهجة المصرية ” حب وماتحبش” وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في قصر اثري بمنطقة المنيل بالقاهرة مؤكدا انه اختار مع مخرج الاغنية عصام نصار ان يقوم بتصويرها في مصر هذه المرة حتى تصل بصورة اكبر للجمهور المصري.

وتابع أن الأغنية فكرتها تدور حول العودة لذكرياتنا في الماضي واعجبت الكثيرين وحققت نجاحا جيدا الفترة السابقة.

ولفت ايضا الى انه سيتعاون في اغنياته الجديدة التي ينوي طرحها للجمهور قريبا مع الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم بعد انقطاع التعاون الفني بينهما لسنوات طويلة منذ اغنية ” مشيت خلاص ” مشيرا انه حقق معه نجاحات كبيرة السنوات الماضية وقررا العودة مجددا لتقديم اغنيات مختلفة الفترة المقبلة.

وعن أسباب اهتمامه بتقديم أغنيات منفردة مؤخرا مثل أغنيات “حب وماتحبش” و”استقالة حبي” و”بتساليني” وغيرها وعدم اهتمامه بتصوير أغنيات ألبومه الأخير “عمري وذكرياته” قال جسار، الأغنيات المنفردة حينما يتم دعمها بشكل كبير من حيث الدعاية والتصوير والانتشار على مواقع السوشيال ميديا أيضا تجذب الجمهور، وتحقق نجاحا أكبر من الألبوم الغنائي، لاسيما بعد انتشار قرصنة الانترنت التي تسببت في تدمير صناعة الكاسيت السنين الماضية والالبومات وخسارة المنتجين الكبيرة.

وأوضح وائل في حديثه لنا أن المطرب اللبناني مازال يتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء الوطن العربي، وحينما يقدم أغنيات أو حفلات غنائية كبيرة يحظى بنجاح كبير وليس صحيحا أبدا أن الغناء اللبناني تأثر السنين الماضية، وأصبح الفن الخليجي مسيطرا على المنطقة العربية كما يتصور البعض.

وتابع أن نجوميته في مصر خاصة لها تأثير كبير بالنسبة له، بالإضافة لحب الفنانين المصريين له مثل أنغام ومي كساب الذين يحرصون على متابعة أعماله الفنية الجديدة والتعليق والاشادة بها مثلما فعلت مي كساب مؤخرا حينما كتبت تويتة عبر حسابها الرسمي معلقة ” صوت وائل جسار هو الوحيد الذي يعوضني غياب فضل شاكر عن الساحة الفنية”.

ونوه إلى أن أنغام صوت مصري أصيل ومميز وإشادتها بأغنيته “النهاية واحدة” وغنائها لها في حفلاتها الفنية شرف كبير له وسعادة كبيرة أيضا بالنسبة له لكونها نجمة كبيرة.