اتصالات وتكنولوجيا

وائل أبو العلا : «متوفر» تسعى للتحول إلى محرك بحثي متكامل للأسعار في مصر

المنصة تخطط للتوسع في السعودية والإمارات خلال 2021
المال - خاص 5:44 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 5:44 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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كشف وائل أبو العلا، رئيس منصة متوفر؛ أحدث وافد في سوق خدمات التجارة الإلكترونية بمصر، أن المنصة تسعى لتصبح محركًا بحثيًّا لجميع أسعار المنتجات والخدمات في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته “متوفر”، اليوم الاثنين؛ للإعلان عن بدء أعمالها رسميًّا بعد مرور عام من تطوير المنصة.

وعلق أبو العلا قائلًا: نريد أن نكون جوجل للأسعار في مصر، موضحًا أن متوفر تحقق عائدات من خلال اتفاقات شراكة مع المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل جوميا وشرف دي جي، بحيث تحصل على عمولة مقابل تجميع الاتجاهات التسويقية للمستهلكين المصريين.

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وكشف أن “متوفر” تخطط للتوسع في أسواق السعودية والإمارات، خلال العام المقبل، منوهًا بأن سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر كبيرة للغاية، إلا أنها تفتقر للتنظيم.

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بقلم المال - خاص

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