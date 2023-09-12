وزيرة البيئة: مليار جنيه عوائد اقتصادية للفلاح من كبس واستغلال قش الأرز

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الحكومة نجحت ضمن جهود الحد من التلوث في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، ومنع حرق قش الأرز، إذ وصلت العوائد الاقتصادية للفلاح من كبس واستغلال قش الأرز إلى مليار جنيه لأول مرة.

وأضافت خلال كلمتها بافتتاح منتدي الاستثمار البيئي والمناخي في العاصمة الإدارية، اليوم، أن استغلال المخلفات الزراعية وتحقيق عائد للفلاح خلقت فرص عمل جديدة بالقرى.

وكشفت وزيرة البيئة، عن تفاصيل منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وإطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي، إذ يتضمن عدد ٦ جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.

وذكرت أن أجندة المتتدي تضم جلسة “نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر”، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر.

وأوضحت أن المنصة تتميز بطرح الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وتسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.