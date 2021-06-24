إيرادات «MTI» من «الفاخرة» ترتفع إلى 607 ملايين جنيه الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال شركة إم إم للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء سيارات جاكوار لاندروفر وبنتلى ومازيراتى فى مصر، نموًا فى إيرادات الشركة من الطرازات الفاخرة بنسبة تصل إلى %33.5 لترتفع إلى 607 ملايين جنيه بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 455 مليون جنيه.

وأشار التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن إيرادات الشركة من السيارات الفاخرة قفزت الربع الأول هذا العام بنسبة تصل إلى %101.4 مقارنة مع الربع الرابع فى الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2020، بعد أن سجلت الإيرادات 301 مليون جنيه.

وتمكن قطاع السيارات فى الشركة من الاستحواذ على حصة تصل إلى %24 من إجمالى إيرادات شركة إم إم للصناعة والتجارة العالمية والعاملة فى مجالات الإتصالات، وصناعة الجرارات، والمواسير، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الشركة نجاحها فى بيع وتسليم 315 سيارة فاخرة من العلامات التجارية العالمية التى تتولى إدارة عملياتها فى مصر حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بـ 296 وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من 2020، بزيادة قدرت نسبتها بـ %6.4.

كما ارتفعت مبيعاتها من المركات الفاخرة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة تصل إلى %88.6 مقارنة مع الربع الأخير من 2020، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 167 سيارة.

وقال أشرف غنام، مدير علاقات المستثمرين فى بالشركة، إن الشركة تستهدف الوصول بمبيعاتها من السيارات الفاخرة بنهاية العام الحالى إلى 1000 سيارة خاصة مع إعفاء كافة الماركات التى تتولى إدارة عملياتها فى السوق المحلية من الرسوم الجمركية، بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية مطلع 2019.

وكشف عن عدم إجراء MTI أية تعديلات على مستهدفاتها من الإيرادات التى تسعى لتحقيقها من مبيعات السيارات الفاخرة، والبالغة 1.7 مليار جنيه، على الرغم من الأزمة التى تعانيها صناعة السيارات فى الوقت الحالى، والمتمثلة فى نقص بعض مكونات الإنتاج مثل أشباه المواصلات «الرقائق الإلكترونية».

وتشير نتائج أعمال الربع الأول هذا العام إلى تمكن MTI من تحقيق ما يقرب من %36 من مستهدفاتها من إيرادات 2021.

أزمة نقص المكونات لن تؤثر على خطط الشركة

وأضاف غنام فى تصريحات لـ «المال» أن الخطة التسويقة لقطاع السيارات فى MTI تمكنت من التغلب على أزمة نقص المكونات التى تعانيها صناعة السيارات عالميًا عبر زيادة معدلات الاستيراد خلال الفترة الماضية، مما سيسهم فى تخطى تلك الأزمة على مدار النصف الأول من العام الحالى.

وتابع: كما أن الشركة فى الغالب ما تهبط بطلباتها الاستيرادية من السيارات الفاخرة خلال الربع الثالث، مستدلًا بذلك على مثال قائلًا: «خلال الربع الأول والثانى ترتفع الحصص الاستيرادية للشركة لتصل مثلًا إلى 300 سيارة لكل ربع على حدة، فيما يتم خفض تلك المستويات إلى 150 سيارة الربع الثالث، وهذا ما يحدث فى كل عام، لترتفع مرة أخرى ولكن بوتيرة أقل لتسجل على سبيل المثال 250 وحدة خلال الربع الأخير».

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ساهم بشكل كبير فى تغلب إم إم للصناعة والتجارة العالمية على أزمة تراجع مستويات الإنتاج فى مصانع السيارات خاصة جاكوار لاند روفر مع تفاقم أزمة نقص المكونات، مؤكدًا على عدم وجود أى نقص فى كميات السيارات المتوافرة من العلامات التجارية الأربعة التى تتولى بيع موديلاتها محليًا.

وفى سياق متصل، أوضح أن نمو فى مبيعات الشركة من السيارات الفاخرة الربع الأول يعود إلى طرح عددًا من الموديلات الجديدة للمرة الأولى فى السوق المحلية، منها جاكوار F-Pace الجديدة، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، بعد التحسينات التى أجرتها الشركة الأم العالمية على تصميمها، بالإضافة إلى تقديم كلًا من رينج روفر، ورينج روفر سبوت للمرة الأولى فى السوق المصرية بمحركات هايبرد.

تأجيل طرح «جاكوار I-Pace» الكهربائية بالكامل إلى مطلع 2022

وعلى الرغم من تمكن MTI من التغلب على أزمة نقص المكونات التى تعانيها صناعة السيارات العالمية، إلا أن غنام أكد على أن التأثير الوحيد على مصر فى هذا الصدد هو تأخر تقديم سيارة جاكوار I-Pace الكهربائية بالكامل إلى أوائل العام القادم بعد أن كان مقررًا لها هذا العام.

وأشار إلى أن خطة طرح جاكوار E-Pace الجديدة بعد التحسينات الأخيرة التى أجرتها عليها الشركة الأم العالمية كما هى والتى من المقرر بدء تسليمها للعملاء الحاجزين بداية من الربع الأخير من هذا العام.

وتابع: ومن المقرر بدء تسليم موديلات مازيراتى جيبلى المدعومة بمحرك هايبرد يعمل بالكهرباء والبنزين فى غضون شهرين بعد إعلان MTI فتج باب الحجز رسميًا عليها الشهر الماضي.