هُبوط جماعي لمؤشرات البورصة في الختام

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13419نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% ليصل إلى 699نقطة ، كما هبط المؤشر «

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13419نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% ليصل إلى 699نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.17% عند مستوى 1588 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.70% عند مستوى 2076 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.11% عند مستوى 11937 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 651مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والاجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 8.6 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه و18 مليون جنيه و651 ألف جنيه و20.4 مليو ن جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.7 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضروالأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 62سهم من إجمالى 184 سهما متداولا،بينما هبط 92 وبقى 30 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات للمؤسسات المصرية والأجنبية.

