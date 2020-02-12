ثقافة وفنون

«هي دي» تدخل هشام عباس سباق عيد الحب

أغنية "هى دى" سيتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية السبت المقبل
أحمد حمدي 1:48 ص, الخميس, 13 فبراير 20 1:48 ص, الخميس, 13 فبراير 20

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طرحت شركتا “مزيكا وعالم الفن” للفنان هشام عباس على موقع أنغامى أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب وهى بعنوان “هى دى”.

والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وعاد الفنان هشام عباس إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير “عامل ضجة” الذى طرحته شركتا “مزيكا وعالم الفن” فى نوفمبر الماضى..

أغنية “هى دى” التي تطرح بمناسبة عيد الحب سيتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية السبت المقبل، ويقول مطلعها:..

هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله أجمل هدية.

هى دى اللى عيونى عليها الله الله الله الله يكتبها ليا.

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بقلم أحمد حمدي

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