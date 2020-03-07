«هي تقدر» ينطلق تحت شعار «بداية جديدة» لدعم رائدات الأعمال

انطلقت النسخة الخامسة من ملتقى “هي تقدر” تحت شعار “بداية جديدة”؛ وذلك لدعم رائدات الأعمال صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

فكرة الملتقى

جانب من الملتقي

ونظم ملتقى “هي تقدر” she can الشركة المجتمعية Entreprenelle، ويعد الحدث الأكبر سنويًّا لرائدات الأعمال صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي.

ويجمع الملتقى رائدات الأعمال بنخبة من الخبراء في القطاعات المختلفة؛ وذلك لنشر الوعي عن ريادة الأعمال للسيدات في مصر وتشجيعهن لبدء مشروعاتهن الخاصة.

وحضر الملتقى أيضًا النائبة أنيسة حسونة، والفنانة إنجي المقدم، إلى جانب لفيف من الرموز النسائية اللاتي أثّرن في المجتمع المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

كلمة وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط خلال الملتقى

في هذا السياق قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تسعى دائمًا إلى الاهتمام بشبابها وخاصة المرأة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة قدَّمت للمرأة تقديرًا ودعمًا كبيرًا، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا، والدليل على ذلك نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية وإدارتها لعدد من الملفات؛ مثل الصحة، التنمية الاقتصادية، البيئة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن، وغيرها من الملفات الحيوية. بالإضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان المصري لتصل إلى 25%، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في المراكز القيادية بالحكومة المصرية 45%.

وزيرة التخطيط : نؤمن بأن تقدم المجتمعات يعتمد على نجاح المرأة

وأضافت السعيد: أننا نؤمن بأن تقدم المجتمعات والدول يعتمد بشكل كبير على نجاح المرأة القادرة على التميز في جميع المجالات، وخاصةً في مجال ريادة الأعمال، الذي يعتبر من أهم القطاعات للمجتمع المصري. لذلك ندعو المرأة المصرية لانتهاز هذه الفرص والدعم المقدم، لكن عليها أولًا الاجتهاد والدراسة؛ لأنهما من أهم عوامل النجاح”.

كلمة وزير الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن “المرأة المصرية والتي منذ بدء التاريخ وهي تثبت أنها رائدة وقادرة وأنها بالفعل العمود الفقري للمجتمع المصري”.

وتابع: “في وجدان كلٍّ منا نماذج متعددة لسيدات مصريات رائعات قدّمن أمثلة رائعة عبر التاريخ لقدرة المرأة المصرية وعزمها وإرادتها وقدرتها على التحقيق والتغيير”.

وأضاف طلعت “إن مبادرة هي تقدر إحدى المبادرات الهامة والتي تشارك بها وزارة الاتصالات لتمكين الشباب وريادة الأعمال”.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة “قدوة- تك” القومية، والتي من خلالها يتم استثمار الطاقات الإبداعية لدى المرأة، وتوفير بيئة تساعدها على مزيد من الابتكار والريادة من خلال برامج تدريبية تكنولوجية لبناء القدرات ومواكبة الاحتياجات والتغيرات الرقمية وتحقيق الإدماج الرقمي للسيدات والفتيات، وتشجيعهن على الاستفادة القصوى من أدوات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نبذة عن Entreprenelle

الحضور في ملتقى اليوم

وعقّبت رانيا أيمن، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Entreprenelle: “نعمل منذ نشأة الشركة على إتاحة الفرصة للسيدات للانطلاق، لهذا حرصنا على أن يكون ملتقى SHE CAN مركزًا لكل رائدات الأعمال والسيدات الراغبات في إنشاء مشروعاتهن”.

وأضافت، في بيان “أننا كمؤسسة تنمية مجتمعية نؤمن بأهمية التعاون مع القطاعين الخاص والعام، لهذا حرصنا على التعاون مع أكبر الشركات والهيئات التنموية في مصر من خلال الملتقى؛ لتحقيق أفضل نتائج فيما يخص تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز في شتى المجالات”.

ولدت إنتربرنيل عام 2015، وتخدم الآن 9 محافظات في مصر بأكثر من 10 برامج متخصصة لريادة الأعمال، وتدعم أكثر من 50 ألف سيدة.

وهي شركة مجتمعية تهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة السيدات والشابات لإنشاء مشروعاتهن الخاصة وتمكينهن اقتصاديًّا من خلال التوعية، والتعليم والتدريب، والتوصيل بكل الموارد الممكنة.