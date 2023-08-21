«هيونداي»: 3 طرازات «جينيسيس» تنال أعلى تقييمات السلامة من معهد أمريكي

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الإثنين إن 3 طرازات من سيارة جينيسيس حصلت على “توب سيفتي فيك بلاس(TSP+)”، أعلى درجة تصنيف في اختبار التصادم من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب.

وحصلت كل من جينيسيس جي في 60 وجي في 70 وجي في 80 ، للسنة الثانية على التوالي على درجة TSP+.

وفرض المعهد معايير أكثر صرامة مقارنة بالعام الماضي، من حيث تقييمات التصادم الجانبي وتجنب الاصطدام بالمشاة ووظيفة اللمبات الأمامية.

ومقارنة مع الاختبارات السابقة، زاد وزن وسرعة الجسم المتصادم مع السيارة، حيث ارتفع الوزن الى 1,896 كيلوغرام من 1,497 كيلوجرام ، والسرعة الى 59.5 كيلومترا في الساعة من 49.8 كيلومترا، مما زاد من قوة التصادم بنسبة 82%.

ويتطلب نيل درجة التقييم TSP+ ، الحصول على ” جيد(good) ” في اختبار التصادم الأمامي والجانبي، و”ممتاز ” وما فوق في اختبار نظام الحد من التصادم الأمامي نهارا وليلا، و” مقبول (acceptable)” في اختبار اللمبات الأمامية .

وسبق أن حصلت سيارات جينيسيس على درجة TSP + بعد الوفاء بمعايير التقييم المعززة لسيارة جي 90 في فبراير الماضي.

وقال مسئول في جينيسيس ” علامة جينيسيس تنهمك في تطوير جميع موديلاتها مع وضع أولوياتها في سلامة الزبائن، وأن الحصول على هذا التصنيف هو نتيجة تثبت مستوى السلامة العالية لموديلات بعلامة جينيسيس “.