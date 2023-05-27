«هيونداي» و«إل جي» تستثمران 4.3 مليار دولار في بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور وإل جي لحلول الطاقة أنهما ستستثمران 5.7 تريليونات وون (4.3 مليار دولار أمريكي) في مصنع خلايا البطاريات في الولايات المتحدة، بهدف بدء العمليات في عام 2025، بحسب وكالة يونهاب.

ستنفذ “هيونداي” و” إل جي” مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50 خلال هذا العام لبناء المصنع بطاقة سنوية تبلغ 30 جيجاوات / ساعة بالقرب من مصنع مجموعة هيونداي المخصص للسيارات الكهربائية وبطارياتها قيد الإنشاء في جورجيا، وفقا لتصريحات الشركتين.

ستزود الشركة المشتركة خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية التي ينتجها مصنع هيونداي موتور بألاباما ومصنع شقيقتها الأصغر كيا في جورجيا، والمصنع قيد الإنشاء في جورجيا الذي يحمل اسم ميتابلانت هوينداي (HMGMA)، وفقا لهما.

قال تشانغ جيه-هون الرئيس التنفيذي ورئيس هيونداي موتور في بيان “هيونداي موتور تحول تركيزها إلى الكهرباء وتهدف إلى أن تصبح رائدة في سوق السيارات الكهربائية العالمية بالاعتماد على مشروع مصنع خلايا البطاريات”.

يأتي الاستثمار المشترك بعدما صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم في أغسطس، الذي يشترط أن تصنع بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة معينة من المعادن المستخرجة أو المعالجة في الولايات المتحدة أو البلدان أو المناطق التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع واشنطن.

يمنح القانون حوافز ضريبية تصل إلى 7,500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية المجموعة في أمريكا الشمالية، ما أثار مخاوف من أن شركتا هيونداي وكيا سيفقدان تأثيرهما في السوق الأمريكية، حيث تصنع الشركتان معظم سياراتهما الكهربائية في مصانعهما المحلية للتصدير إلى الولايات المتحدة.

في أكتوبر، بدأت مجموعة هيونداي بناء مصنعها الذي ستبلغ سعته الإنتاجية 300 ألف وحدة في جورجيا، بهدف بدء الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025.

في وقت مبكر، بدأت هيونداي إنتاج سيارتها جي في 70 الرياضية متعددة الاستعمالات والكهربائية بالكامل، تحت اسم علامتها التجارية المستقلة جينيسيس في مصنع ألاباما.