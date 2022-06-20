«هيونداي» و«ميشلان» تمددان شراكتهما لتطوير إطارات السيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور يوم الإثنين أنها وسعت شراكتها مع صانع الإطارات الفرنسي ميشلان لتطوير إطارات عالية الجودة مخصصة للسيارات الكهربائية القادمة، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت الشركة في بيان إن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية ستتعاون مع ميشلان لتطوير إطارات للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة للسنوات الثلاث المقبلة.

شراكة الخمس سنوات السابقة انتهت في يونيو

وبموجب شراكة الخمس سنوات السابقة التي انتهت في يونيو، عملت الشركتان معًا لتطوير الإطارات المثبتة في طراز سيارة أيونك 5 الكهربائية بالكامل لشركة هيونداي.

وتجاوزت المبيعات المحلية والصادرات للطرز المخصصة للسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك “أيونيك 5″ لهيونداي موتور و”إي في 6″ لـ كيا و”جي في 60” لـ جينيسيس، 50 ألفا و100 ألف على التوالي.

هيونداي موتور تبيع 54,919 سيارة كهربائية في السوق المحلية فى 4 أشهر

وفى الشهر الماضى، أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها باعت 54,919 وحدة من السيارات الكهربائية في السوق المحلية حتى أبريل، بما في ذلك 33,213 وحدة من “أيونيك 5” و18,509 وحدات من “إي في 6” و3,197 وحدة من “جي في 60”.

وتم طرح “أيونيك 5″ و”إي في 6″ و”جي في 60” في مايو وأغسطس وأكتوبر من العام الماضي على التوالي.

وبلغت صادرات الطرز الثلاثة حوالي 102 ألف وحدة حتى شهر أبريل من هذا العام، بما في ذلك 62 ألف وحدة من “أيونيك 5” و39 ألف وحدة من “إي في 6” وألف وحدة من “جي في 60”.

وتأتي الطرز الثلاثة مع المنصة المعيارية الخاصة بالسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور “E-GMP”.

السيارات الكهربائية المخصصة تقود مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي

وتقود السيارات الكهربائية المخصصة مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور.

وفي هذا العام، باعت مجموعة هيونداي موتور 30,550 وحدة من السيارات الكهربائية ومن بينها، كانت 20,035 وحدة أو 59.7% للسيارات الكهربائية المخصصة.

وفي الأسواق العالمية، شكلت نسبة السيارات الكهربائية المخصصة 56% (42,657 وحدة) من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية (76,801 وحدة) في الربع الأول من هذا العام.

توقعات بأن تشهد مجموعة هيونداي موتور مزيدا من التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية

ومن المتوقع أن تشهد مجموعة هيونداي موتور مزيدا من التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية المخصصة في النصف الثاني.

وبدأ إنتاج “أيونيك 5” في مصنع هيونداي موتور في إندونيسيا في شهر مارس، وبلغت الحجوزات المسبقة للسيارة أكثر من 1,500 وحدة وهي تمثل 87% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي في إندونيسيا.

وتخطط هيونداي موتور لطرح سيارتها الكهربائية المخصصة الجديدة “أيونيك 6” في أوائل النصف الثاني في السوق المحلية، ثم طرحها في الخارج في الربع الرابع.

ومن المتوقع بدء مبيعات “جي في 60” في الأسواق الخارجية، بدءا من الولايات المتحدة، في النصف الثاني.