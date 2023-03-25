هيونداي وكيا تستدعيان نصف مليون سيارة من الولايات المتحدة

أعلنت هيونداي موتور وكيا التابعة لها أنهما تستدعيان ما يتجاوز 570 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب وجود خطر اندلاع حريق بالمركبات، بحسب وكالة يونهاب.

قدمت الشركتان تقارير الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وقالت الشركتان إن وحدة وصلة قطر السيارة المعيبة في السيارات التي تم تحديدها يمكنها سحب الماء أو الغبار للتسبب في قصور كهربائي ما قد يزيد من خطر اندلاع الحرائق.

السيارات المتضررة هي سانتا كروز هيونداي طراز 2022-2023، وهيونداي سانتا فيه طراز 2019-2023، وسنتافي لتوصيل الهجين طراز 2022-2023، وكيا كارنيفال ميني فان طراز 2022-2023، وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

نصحت الشركتان أصحاب هذه الطرازات بترك السيارات بعيدا عن البيوت وغيرها من المنشآت حتى يتم حل المشكلة.