هيونداي وكيا تخسران 8 مليارات دولار من القيمة السوقية للشركتين

تعرضت القيمة السوقية لشركتي هيونداي موتور وكيا موتورز التابعة لها لانخفاض حاد، إذ تراجع سهم هيونداي 6.2 % مما محا ثلاثة مليارات دولار من قيمتها السوقية.

أما أسهم كيا، فهوت 15 % لتخسر 5.5 مليار دولار من قيمتها بعدما نفت الشركتان اليوم الاثنين استمرار إجراء محادثات مع أبل بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بعد شهر فحسب من تأكيد إجراء محادثات في مراحل أولية مع شركة التكنولوجيا العملاقة، بحسب وكالة رويترز.

كانت وسائل إعلام أفادت أن كيا موتورز هي شريك العمليات المحتمل لأبل في تلك الصفقة.

هيونداي وكيا: اليوم “نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة”

وقالت هيونداي وكيا اليوم الاثنين في إفصاح للبورصة “نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة من عدة شركات لكنها النقاشات في مرحلة مبكرة ولم يتخذ قرار بشأنها بعد.”لسنا في محادثات مع أبل بخصوص سيارات ذاتية القيادة”.

أسهم كيا قفزت 61%

كانت أسهم كيا قفزت 61 % بعد أن أكدت هيونداي في البداية تقريرا بثته وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الماضي عن مناقشات مع أبل بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول 2027 على أن تُصنع البطاريات في مصانع بالولايات المتحدة تشغلها هيونداي أو كيا.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت وسائل إعلام من بينها سي.إن.بي.سي تقول إن الصفقة صارت وشيكة.

لكن مصادر مطلعة قالت إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسهم كيا وهيونداي بفضل أنباء المحادثات مع أبل، فإن الشركتين تشهدان معارضة داخلية قوية لفكرة التحول إلى متعاقد لصالح أبل.

ولم تؤكد أبل قط إجراء المحادثات ولم يتسن التواصل معها بعد للحصول على تعليق.

الشركتان أعلنتا الشهر الماضى أنهما تستهدفان بيع 7.08 مليون سيارة خلال 2021

يشار إلى أن “هيونداي موتور” و”كيا موتورز” أعلنتا الشهر الماضى أنهما تستهدفان بيع 7.08 مليون سيارة خلال 2021، عبر بيع المزيد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة يونهاب.

وتزيد مبيعات هيونداى وكيا المستهدفة بنسبة 11.5% على المبيعات المسجلة في العام الماضي والبالغة 6,350,851 وحدة.

وكانت هيونداى وكيا اللتان تشكلان معًا خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، قد حددتا هدف المبيعات عند 7.54 مليون وحدة في الأسواق العالمية لعام 2020، لكنهما فشلتا في تحقيق ذلك الهدف بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على صناعة السيارات في العام الماضي.

رئيس هيونداى: المجموعة ستسارع إلى التحول لمزود لحلول التنقل المستقبلية هذا العام

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور “جونغ إي-سون” في رسالة للعام الجديد إلى الموظفين إن مجموعة “هيونداي موتور” ستسارع إلى التحول إلى مزود لحلول التنقل المستقبلية هذا العام، مع التركيز على زيادة المبيعات هذا العام.

وقال “جونع” إن مجموعة “هيونداي موتور” بحاجة إلى الاستعداد التام لتصبح ” المحرك الأول” في صناعة السيارات سريعة التغير، وستجعل المجموعة عام 2021 ” نقطة تحول” في تحديد نموها المستقبلي.