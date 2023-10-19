«هيونداي» و«كيا» تتعاونان مع أكبر شركة لتصنيع رقائق السيارات بألمانيا

أعلنت شركتا “هيونداي موتور” و”كيا” التابعة لها أنهما وقعتا شراكة استراتيجية مع شركة صناعة رقائق السيارات الألمانية “إنفينيون تكنولوجيز إيه جي”، وذلك لتأمين سلاسل توريد أشباه موصلات الطاقة الخاصة بها، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب الاتفاق الذي تم إبرامه يوم الثلاثاء في ميونيخ بألمانيا، ستتعاون الشركات في تطوير أشباه موصلات الطاقة، وهي مكون رئيسي للسيارات الصديقة للبيئة للتحكم في الطاقة الكهربائية وتحويلها، وفقا للشركات الكورية الجنوبية.

وأضافت أن “هيونداي” و”كيا” ستحصلان على جزء من أشباه موصلات الطاقة الخاصة بهما من شركة “إنفينيون” لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة حتى عام 2030.

وتعد شركة “إنفينيون” شركة رائدة عالمية في سوق رقائق السيارات، مع مجموعة منتجات تشمل وحدات التحكم الدقيقة في السيارات وأشباه موصلات الطاقة وأجهزة الاستشعار.

وتعمل “هيونداي” و”كيا” مع الشركة الألمانية منذ أوائل الألفية.

وقالت مجموعة “هيونداي موتور”، الشركة الأم لشركة “هيونداي” و”كيا”، إن الشراكة ستساعد على أخذ زمام المبادرة في صناعة السيارات الكهربائية العالمية من خلال تأمين سلاسل توريد موثوقة لسياراتها الصديقة للبيئة.