«هيونداي وكيا» تبيعان 8 آلاف سيارة صديقة للبيئة بأمريكا خلال أغسطس

أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات شركتي هيونداي وكيا معا من السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة لأكثر من الضعف في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة الرياضية، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا 8,312 سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة خلال أغسطس، ارتفاعا بنسبة 124.4% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات الشركتين.

نمو مبيعات هيونداي من السيارات الصيدقة للبيئة بنسبة 245.5% على أساس سنوي

وارتفعت مبيعات هيونداي من السيارات الصيدقة للبيئة بنسبة 245.5% على أساس سنوي إلى 5,817 وحدة في أغسطس، أعلى بكثير من ارتفاع شهدته كيا بنسبة 23.5% في مبيعات نفس النوع من السيارات حتى 2,495 وحدة.

من بين السيارات المذكورة، كانت سيارة هيونداي توسان الهجينة الرياضية متعددة الأستخدامات هي الأكثر مبيعا، حيث تم بيع 1,965 سيارة.

تستخدم السيارات الهجينة مزيجا من محرك الاحتراق الداخلي ومحرك كهربائي للبطارية.

السيارت الصديقة للبيئة الأخرى تشمل السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين

تشمل السيارت الصديقة للبيئة الأخرى السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وباعت شركتا صناعة السيارات معا 69,446 سيارة صديقة للبيئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بزيادة 192.6% من 23,733 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما أظهرت البيانات.

وتهدف مجموعة هيونداي موتور إلى الاستفادة بشكل أعمق من سوق السيارات الصديقة للبيئة المتنامي في الولايات المتحدة

وتهدف مجموعة هيونداي موتور، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، إلى الاستفادة بشكل أعمق من سوق السيارات الصديقة للبيئة المتنامي في الولايات المتحدة، من خلال طرازات كهربائية كاملة مرتبطة بمنصتها المخصصة.

ومن المقرر أن تطلق هيونداي سيارتها أيونيك 5 الرياضية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، بينما تخطط كيا لإطلاق إي في 6 (EV6) الرياضية العام المقبل.

وفى مطلع الشهر الجارى، أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا أن مبيعاتهما من السيارات في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي في أغسطس بسبب نقص أشباه الموصلات.

وباعت هيونداي وكيا ما مجموعه 110,209 سيارة في الشهر الماضي، بانخفاض من 115,376 وحدة في أغسطس 2020، وفقا لبيانات مبيعات الشركتين.

هيونداى تحقق مبيعات محطمة للأرقام القياسية فى أمريكا على مدار خمسة أشهر متتالية

وقال راندي باركر، النائب الأول لرئيس الشركة المسؤول عن المبيعات المحلية في هيونداي موتور أمريكا، في بيان، “بعد خمسة أشهر متتالية من المبيعات المحطمة للأرقام القياسية، جنبا إلى جنب مع نقص إمدادات الرقائق، شكلت مستويات مخزوننا تحديا في أغسطس”.

وقال “الأهم من ذلك هو أن طلب المستهلكين على سيارات هيونداي لا يزال عند أعلى مستوى له على الإطلاق وتتوقع الشركة أن تتحسن مستويات المخزون الخاصة بها طوال الفترة المتبقية من العام الجاري”.

وانخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 4% على أساس سنوي في شهر أغسطس إلى 56,200 وحدة من 58,361 وحدة.

كما تراجعت مبيعات كيا بنسبة 5.3% إلى 54,009 وحدات من 57,015 وحدة خلال نفس الفترة.

لكن في الفترة من يناير إلى أغسطس، قفزت مبيعاتهما معا بنسبة 36% لتصل إلى 1.03 مليون سيارة من 761,466 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الطلب القوي على موديلاتهما في أهم سوق للسيارات في العالم.