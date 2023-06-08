«هيونداي» و«شيري» تحجبان قوائم أسعار السيارات المشاركة في مبادرة الإحلال

كشف مبادرة إحلال السيارات عبر موقها الإلكتروني، عن حجب أسعار سيارات «هيونداي» و«شيري» المشاركة فى مبادرة الإحلال، لعدم تلقيها القوائم السعرية الجديدة من قبل الوكلاء المحليين.

وأوضحت المبادرة أن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو»، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر»، لم تواف إدارة مبادرة الإحلال أسعار طرازاتها المشاركة في المشروع حتى يوم 5 يونيو.

وتشارك هيونداي وشيري فى مبادرة إحلال السيارات من خلال إنتاج وتوريد 4 طرازات هي «أكسنت RB – إلنترا HD – تيجو 3 – أريزو 5» التى يتم تجميعهم محليًا.

أسعار طرازات بي واي دي F3 في مبادرة الإحلال

وأعلنت شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات”، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «BYD»، عن أسعار طرازات بي واي دي F3 التى يتم إنتاجها وتوريدها في مبادرة الإحلال عبر فئتين بأسعار تبدأ من 381 إلى 431 ألف جنيه فى حال السداد النقدي من قبل المستهلكين.

وبذلك تعد «BYD» تعتبر العلامة التجارية الوحيدة التى أعلنت عن أسعار طرازاتها المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات خلال شهر يونيو الجاري.