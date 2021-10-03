«هيونداي» و«إم جي» تتصارعان على صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر

احتدمت المنافسة بين العلامتين التجاريتين «هيونداي» و «إم جي» على صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، لتحسمها الأولى بفارق 78 مركبة بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 16 ألفًا و728 سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 12.2% من إجمالى مبيعات القطاع خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «إم جي الصينية» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 12.1% بإجمالي بيع 16 ألفًا و650 مركبة.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11.3% مسجلة نحو 15.4 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» في المركز الرابع بحصة بلغت 9.1% بنحو 12.4 ألف سيارة.

وحافظت «كيا» على تمركزها في المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 7.8% محققة بيع 10.7 ألف سيارة في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

وحلت «شيري» فى المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 6.6% مسجلة بيع 9.1 ألف مركبة، تلتها «فيات» فى المركز السابع بحصة بلغت 6.5% بإجمالى بيع 8.9 ألف وحدة.

وتمركزت «سوزوكي» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5.9% مسجلة بيع 8.1 ألف مركبة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بحصة بلغت 5.3% بواقع 7.3 ألف مركبة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة حصة سوقية 5.1% محققة بيع 7 آلاف و9 مركبات، تلتها «بي واي دي» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 3.2% بإجمالى بيع 4.4 ألف وحدة.

وجاءت «ستروين» في المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية 2.8% بعدما حققت بيع 3.8 ألف سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت 2.5% مسجلة بيع 3.4 ألف مركبة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 9.4% مسجلة بيع 12.8 ألف مركبة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضى.