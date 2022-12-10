هيونداي و«إس كيه ون» تبنيان مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية في ولاية جورجيا

أعلنت حكومة ولاية جورجيا الأمريكية، أن مجموعة هيونداي موتور وشركة إس كيه ون ستبنيان مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من أتلانتا في جورجيا، بعد أن كشفت الشركتان الكوريتان عن خطة للتعاون في توريد بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وقال مكتب برايان كيمب، حاكم جورجيا في بيان صحفي نُشر على موقعه على الإنترنت إن الشركتين ستبنيان المصنع في موقع بمقاطعة بارتو، على بعد حوالي 72 كيلومترا شمال أتلانتا، بحلول عام 2025.

ولم تقدم حكومة الولاية تفاصيل عن قيمة المشروع لكنها قالت إنها تتوقع خلق أكثر من 3,500 فرصة عمل جديدة من خلال استثمارات تقدر بحوالي 4 – 5 مليارات دولار أمريكي.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان هيونداي موتور وإس كيه ون في أواخر الشهر الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون في مجال بطاريات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بعد عام 2025.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل مثل شكل الشراكة وحجم التوريد، التي قالت الشركتان إنها قيد المناقشة.

وقالت حكومة ولاية جورجيا في البيان، إن خطة المنشأة الجديدة تخضع للموافقة النهائية من مجلس الإدارة من كلتا الشركتين.

وقال مسؤول في إس كيه ون، إن الشركة تبحث في خيارات مختلفة ولم يتم اتخاذ قرار بعد.

ويعمل منتجو السيارات والبطاريات في كوريا الجنوبية على تسريع الجهود لتوسيع وجودهم في أمريكا الشمالية، بعد أن دخل قانون أمريكي لمنح ائتمانات ضريبية للسيارات الكهربائية المجمعة فقط في المنطقة حيز التنفيذ في أغسطس.

ويتطلب القانون أيضا جزءا معينا من بطاريات المركبات الكهربائية المنتجة من معادن تم استخراجها أو معالجتها في الولايات المتحدة أو البلدان أو المناطق التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وستزيد الحصص على مر السنين.

وتمتلك إس كيه ون مصنعين لبطاريات السيارات الكهربائية في جورجيا. وتوفر الشركة بطاريات لسيارتي “أيونيك 5″ و”أيونيك 6” لشركة هيونداي موتور، وسيارة “إي في 6” لشركة كيا التابعة لمجموعة هيونداي موتور.