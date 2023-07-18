هيونداي موتور تكشف النقاب عن نسخة جديدة من سيارة Santa Fe

كشفت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات، اليوم الثلاثاء النقاب عن تصميم النسخة الجديدة من سيارة Santa Fe “سانتافي” كليا قبل عرضها العالمي المخطط له في أغسطس، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان، إن الجيل الخامس من سيارة سانتافي هو نسخة متغيرة بالكامل عن الجيل الرابع الذي تم إصداره في عام 2018. وهو مزود بسعة شحن خلفية أكبر بما يتماشى مع اتجاهات الحياة الحديثة لقضاء الوقت في الهواء الطلق.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لشركة هيونداي “لي سانغ-يوب” أن النسخة الجديدة من سانتافي هي سيارة رياضية متعددة الأغراض تمثل توازنا مثاليا بين الحياة الحضرية والأنشطة بالهواء الطلق.

وأضاف أنه مع قاعدة عجلاتها الأطول، ومقصورتها الداخلية الفسيحة، ومساحة الباب الخلفي الشبيهة بالشرفة فإن سانتافي تميل إلى قوة السيارات الرياضية متعددة الأغراض لتقديم تجربة متميزة للعملاء.

وقال البيان إن المصابيح الأمامية على شكل حرف “اتش” تتناغم مع تصميم المصد الأمامي على شكل حرف “اتش” والمصابيح الخلفية على شكل حرف “اتش”. والعناصر على شكل حرف “اتش” تشير إلى شعار هيونداي “اتش”.

وأفاد بأن التصميم الداخلي يبرز الخطوط الأفقية والعمودية مع تصميم على شكل حرف “اتش” مطبق أيضا على لوحة القيادة وفتحات التهوية لخلق إحساس فريد. وتوفر مقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بالكامل مساحة داخلية رائدة في فئتها.

وقال متحدث باسم الشركة إنها تخطط لإطلاق النسخة الجديدة من سيارة سانتافي في السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام.

وأضاف أن سيارات سانتافي المجمعة في كوريا الجنوبية مخصصة للمبيعات المحلية والصادرات بينما سيتم إنتاج سانتافي المخصصة للمبيعات الأمريكية في مصنع الشركة في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقالت هيونداي إنها ستعلن عن الأسعار والتفاصيل الأخرى لاحقا.