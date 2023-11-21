«هيونداي موتور» تفتتح مصنع إنتاج سيارات كهربائية باستخدام الروبوتات في سنغافورة

افتتحت مجموعة “هيونداي موتور” رسمياً منشأة في سنغافورة يُتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في استراتيجيتها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية خلال العقود المقبلة، باستخدام الروبوتات وطرق الإنتاج الجديدة.

بحسب وكالة بلومبرج يغطي المركز الجديد سبعة طوابق ويمكنه إنتاج ما يصل إلى 30 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وفقاً لـ”هيونداي”. تم تشغيله منذ أوائل هذا العام، وقام بإنتاج سيارات من طراز “آيونيك 5” (Ioniq 5) وسيارات أجرة آلية ذاتية القيادة بالكامل. وسينضم طراز “آيونيك 6” إلى خطوط الإنتاج في عام 2024.

قالت”هيونداي” في بيان يوم الثلاثاء: “سيعمل المركز على إثبات نفسه كواحد من ركيزتي الابتكار في المجموعة، واللتين ستقودان مستقبل الشركة في عصر التحول الكهربائي على مدار الأعوام الخمسين القادمة. سيكون المرفق بمثابة اختبار لتطوير حلول التنقل المستقبلية”.

200 روبوت مشارك في تصنيع السيارات الكهربائية

يتم عرض سيارة “آيونيك 5” في بهو المبنى، بجوار سيارة “بوني” (Pony)، وهي أول سيارة طرحتها “هيونداي” في السبعينيات، مما ساعد على الاحتفال بميلاد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.

إحدى مميزات المنشأة التي تبلغ مساحتها 86.900 متر مربع (935.380 قدماً مربعاً) ما يسمى بنظام الإنتاج القائم على الخلايا، حيث يعمل البشر والروبوتات جنباً إلى جنب، ليحلّوا محل نهج تصنيع الحزام الناقل التقليدي.

قالت “هيونداي” إن نحو 200 روبوت تشارك في عمليات مثل التجميع والفحص، مما يتيح للبشر التركيز على واجبات أكثر إبداعاً وإنتاجية.

حضر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ حفل وضع حجر الأساس للمركز قبل ثلاث سنوات، ووصفه في ذلك الوقت بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة “هيونداي” والأولى من نوعها في العالم. وقال إن ذلك سيمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات من الشركات الكورية الجنوبية.

إنتاج الخضروات

يضم المبنى أيضاً مساراً على السطح بطول 618 متراً لاختبار القيادة، ومزرعة ذكية تعمل فيها الروبوتات على إنتاج الخضروات، والتي سيتم استخدام بعضها في مطعم من المقرر افتتاحه العام المقبل. يتم تخصيص 1% فقط من الأراضي في سنغافورة للزراعة، وتستورد الدولة المدينة 90% من المواد الغذائية المستهلكة. وتهدف إلى إنتاج 30% من الغذاء محلياً بحلول عام 2030.

تضم مجموعة “هيونداي موتور” شركة “هيونداي موتور”، و”كيا”، والعلامة التجارية الفاخرة “جينيسيس”، وذراع قطع الغيار والخدمات “هيونداي موبيز”. تخطط المجموعة لإنتاج أكثر من 3.6 مليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، كما تقوم ببناء مصنع أكبر بكثير في أولسان بكوريا الجنوبية قادرة على إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وأخرى في ولاية جورجيا الأميركية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

وقال ألبيش باتيل، رئيس قسم الابتكار التكنولوجي في المركز: “هذا أكثر من مجرد مصنع. الأمر يتعلق حقًا بتجربة نموذج عمل كامل”.