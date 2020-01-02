«هيونداي موتور» تعتزم استثمار 86 مليار دولار.. وإطلاق 11 سيارة كهربية جديدة

تخطط هيونداى لإطلاق 44 سيارة كهربائية، بما فيها 11 طرازا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول 2025

أعلنت شركة هيونداي موتور، اليوم الخميس، أنها بصدد استثمار أكثر من 100 تريليون وون (86.6 مليار دولار أمريكي) في السنوات الخمس المقبلة؛ لزيادة وجودها في أسواق النقل المستقبلي، وفقًا لما أوردته وكالة يونهاب.

قال نائب رئيس مجموعة هيونداي موتور: “نخطط لإطلاق 44 سيارة كهربائية، بما فيها 11 طرازًا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول 2025”.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى أخذ زمام المبادرة بأسواق السيارات الكهربائية، بناء على تطوير منصاتها الخاصة ومكونات السيارات الكهربائية الأساسية.

ويشمل مخطط المجموعة للاستثمار خطة هيونداي موتور التابعة للمجموعة لضخّ 61 تريليون وون في أعمالها الأساسية لصناعة السيارات والنقل المستقبلي.

وقالت الشركة، الشهر الماضي، إنها ستنفق 41 تريليون وون على الأعمال الحالية، و20 تريليون وون على التكنولوجيا الجديدة؛ بهدف التحول إلى “مزود لحلول النقل الذكية” فى الفترة المقبلة.

على صعيد آخر أعلنت هيونداي موتور وشركتها الشقيقة كيا موتورز ارتفاع مبيعاتهما معًا 5% في 2020، وفقًا لوكالة رويترز.

وأعلن صانعا السيارات تراجع مبيعاتهما العالمية 3% في 2019 إلى 7.19 مليون سيارة، بينما كان المستهدف 7.6 مليون.

وهوَت مبيعات الثنائي في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، مما أبطل أثر التعافي الحاصل في الولايات المتحدة.

حيث انتعشت المبيعات فيها مدعومة بالطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من الشركتين.

يُذكر أن هيونداي وكيا تحتلان معًا المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث مبيعات السيارات.

لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام الاندماج المزمع بين فيات كرايسلر وبي.اس.ايه، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

وتراجعت أسهم هيونداي موتور 2.1% قبل إعلان التوقعات، في حين نزل سهم كيا موتورز 4.1%.