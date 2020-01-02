سيــارات

«هيونداي موتور» تعتزم استثمار 86 مليار دولار.. وإطلاق 11 سيارة كهربية جديدة

تخطط هيونداى لإطلاق 44 سيارة كهربائية، بما فيها 11 طرازا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول 2025
أحمد فراج 11:11 ص, الخميس, 2 يناير 20 11:11 ص, الخميس, 2 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة هيونداي موتور، اليوم الخميس، أنها بصدد استثمار أكثر من 100 تريليون وون (86.6 مليار دولار أمريكي) في السنوات الخمس المقبلة؛ لزيادة وجودها في أسواق النقل المستقبلي، وفقًا لما أوردته وكالة يونهاب.

قال نائب رئيس مجموعة هيونداي موتور: “نخطط لإطلاق 44 سيارة كهربائية، بما فيها 11 طرازًا تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول 2025”.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى أخذ زمام المبادرة بأسواق السيارات الكهربائية، بناء على تطوير منصاتها الخاصة ومكونات السيارات الكهربائية الأساسية.

ويشمل مخطط المجموعة للاستثمار خطة هيونداي موتور التابعة للمجموعة لضخّ 61 تريليون وون في أعمالها الأساسية لصناعة السيارات والنقل المستقبلي.

وقالت الشركة، الشهر الماضي، إنها ستنفق 41 تريليون وون على الأعمال الحالية، و20 تريليون وون على التكنولوجيا الجديدة؛ بهدف التحول إلى “مزود لحلول النقل الذكية” فى الفترة المقبلة.

على صعيد آخر أعلنت هيونداي موتور وشركتها الشقيقة كيا موتورز ارتفاع مبيعاتهما معًا 5% في 2020، وفقًا لوكالة رويترز.

وأعلن صانعا السيارات تراجع مبيعاتهما العالمية 3% في 2019 إلى 7.19 مليون سيارة، بينما كان المستهدف 7.6 مليون.

وهوَت مبيعات الثنائي في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، مما أبطل أثر التعافي الحاصل في الولايات المتحدة.

حيث انتعشت المبيعات فيها مدعومة بالطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من الشركتين.

يُذكر أن هيونداي وكيا تحتلان معًا المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث مبيعات السيارات.

لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام الاندماج المزمع بين فيات كرايسلر وبي.اس.ايه، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

وتراجعت أسهم هيونداي موتور 2.1% قبل إعلان التوقعات، في حين نزل سهم كيا موتورز 4.1%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ،محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل عام 2014. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

توقعات بارتفاع مبيعات هيونداي وكيا إلى نصف مليار سيارة بأوروبا

أحمد فراج 10:50 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19

شينخوا: تراجع مبيعات السيارات الكورية الجنوبية خلال شهرين متتاليين

محمد عبد السند 6:27 م, الأثنين, 2 ديسمبر 19