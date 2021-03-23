هيونداي موتور تعتزم إنشاء 20 محطة شحن للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي موتور، أنها تخطط لإنشاء بنيتها التحتية للشحن عالي السرعة تحت الاسم التجاري “E-pit” لموديلاتها الكهربائية فى السوق المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وستزود هيونداي موتور عملاء موديلاتها الكهربائية بخدمات سريعة ومريحة في محطات الشحن الإلكترونية.

قالت هيونداي إن بإمكان العملاء شحن 80% من سعة بطارية EV فى 18 دقيقة

وقالت هيونداي موتور في بيان، إن بإمكانهم شحن 80 % من سعة بطارية EV الخاصة بهم في غضون 18 دقيقة بشحنة واحدة.

وستنشئ هيونداي موتور في البداية 20 محطة شحن عالية السرعة E-pit هذا العام وسط تزايد الطلب على المركبات الصديقة للبيئة.

تخطط شركة هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا لتعزيز تشكيلة المركبات الكهربائية

وتخطط شركة هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا، لتعزيز تشكيلة المركبات الكهربائية الخاصة بهما للحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو.

وكشفت هيونداي مؤخرًا عن طراز IONIQ5 الكهربائي بالكامل المضمن مع منصتها المعيارية العالمية الكهربائية فقط (E-GMP).

وتخطط مصنعة سوناتا سيدان وسيارة باليسيد الرياضية أيضًا، لتقديم سيارة السيدان متوسطة الحجم IONIQ 6 في عام 2022 والسيارة الرياضية الكبيرة IONIQ 7 في عام 2024.

وستبدأ في استخدام أسماء أبجدية رقمية مثل منافستاها الأكبر ، مثل BMW ، التي تحمل موديلات اسم سيرس رقم 1-8.

تخطط كيا لكشف النقاب عن EV6 أول طراز كهربائي بالكامل خلال الشهر الحالى

وتخطط كيا لكشف النقاب عن EV6 ، أول طراز كهربائي بالكامل مخصص لها مبني على منصة E-GMP ، في وقت لاحق من هذا الشهر.

أعلنت هيونداي موتور اعتزامها استثمار 5.5 مليار دولار في السيارات الكهربائية

يشار إلى أنه فى مطلع ديسمبر الماضى، أعلنت شركة هيونداي موتور اعتزامها استثمار 60 تريليون وون (5.5 مليار دولار) في تقنيات وأنظمة النقل المستقبلية وبخاصة السيارات الكهربائية بهدف تعزيز حصتها من سوق السيارات سريعة التطور العالمية.

وذكرت هيونداي موتور في بيان، أنها ستعزز قائمة منتجاتها من السيارات الكهربائية للوصول بحصتها السوقية إلى ما بين 8 و 10 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بحلول 2040.

تعتزم هيونداي إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك 5 خلال العام الحالى

وذكرت وكالة يونهاب، أن هيونداي تعتزم إطلاق السيارة الكهربائية إيونيك 5 خلال العام الحالى وهي أول طراز كهربائي بالكامل يعتمد على منصة السيارة الكهربائية الخاصة بها المعروفة باسم “المنصة الكهربائية المعيارية العالمية” (إي جي أم بي).

الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط

وبحسب هيونداي، فإن الطراز الكهربائي الجديد يتم شحنه خلال 28 دقيقة فقط ويمكنه قطع مسافة تصل إلى 450 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وتستهدف هيونداي طرح 12 سيارة كهربائية جديدة اعتمادا على منصة “إي جي إم بي” بحلول 2025 مع استهداف بيع 560 الف سيارة كهربائية سنويا من خلال هذه الخطة. يذكر أن هيونداي تبيع حاليا سيارتين كهربائيتين فقط هما كونا إي.في وإيونيك إلكتريك.

وتهدف كيا إلى إطلاق سبعة موديلات كهربائية خالصة حتى عام 2026 ، ويعد الطراز EV6 هو النموذج الأول من مجموعة EV-only المخطط لها.

وتشكل هيونداي وكيا معًا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات.