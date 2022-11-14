هيونداي موتور تطلق الجيل السابع لجرانديور

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الاثنين أنها ستطلق رسميا الجيل السابع من سيارة جرانديور الجديدة كليا وستبدأ بيعها في السوق المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وتعتبر “ذي وول نيو جرانديور” مستوحاة من الجيل الأول في الثمانينيات بشكل عام.

وتأتي جرانديور بمحرك هجين 1.6 لتر، ومحرك 2.5 لتر، ومحرك 3.5 لتر، ومحرك غاز نفطي مسال 3.5 لتر.

ويتراوح سعرها من 37 مليون وون إلى 46 مليون وون.

وتتميز جرانديور الجديدة بـ10 وسائد هوائية وخصائص السلامة التي تشمل نظام تجنب الاصطدام الأمامي ونظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة ونظام وقوف السيارات الذكية عن بعد وغيرها.

وتعتمد جرانديور الجديدة على اتجاه تصميم الجيل التالي المسمى “الرياضة الحسية” Sensuous Sportiness لهيونداي.

وقي عام 1986 طرحت هيونداي موتور الجيل الأول من سيارتها السيدان في الأسواق للمرة الأولى، وتعتبر غرانديور سيارة الأحلام لدى الأشخاص في منتصف العمر منذ طرحها في السوق لأول مرة.