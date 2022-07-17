هيونداي موتور تطلق «أيونيك 5» موديل 2023 ببطارية محسنة

أعلنت شركة “هيونداي موتور” عن إطلاق نسخة من سيارتها الكهربائية “أيونيك 5 موديل 2023” وطرحها للبيع، بحسب وكالة يونهاب.

وتتميز نسخة هيونداى الجديدة بالقدرة على السفر لمسافات طويلة من خلال تحسين سعة البطارية، وبتطبيق مواصفات السلامة وسهولة الاستخدام التي يفضلها العميل.

زيادة مسافات القيادة عند الشحن الكامل إلى 458 كيلومترا

وسعت هيونداى إلى تحسين سعة البطارية لـ”نموذج طويل المدى” إلى 77.4Wh من 72.6Wh، مما ساعد على زيادة مسافات القيادة عند الشحن الكامل إلى 458 كيلومترا من 429 كيلومترا بزيادة بمقدار 29 كيلومترا.

وتتصف هذه النسخة بفعالية شحن عالية بفضل تطبيق خاصية “battery conditioning” التي تساهم في إدارة درجات حرارة البطارية بشكل فعال، وتتمكن الخاصية من تسخين البطارية عندما تنخفض درجات الحرارة في الخارج من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة، فضلا عن تعديل درجات حرارة البطارية أثناء توجه السيارة إلى محطة شحن السيارت الكهربائية لتحسين شحن البطارية.

تصميم نسخة خاصة من “أيونيك 5 موديل 2023” مجهزة بمرآة الكروم الإلكترونية

وصُممت نسخة خاصة من “أيونيك 5 موديل 2023” مجهزة بمرآة الكروم الإلكترونية “أي سي أم” (هذه الوظيفة تقوم باستشعار الضوء وتقليل تسربه من السيارة الأخرى بالخلف لتسهيل الرؤية)، ونظام دفع الرسوم بدون توقف، وجهاز الاستشعار بسقوط المطر على سطح السيارة وتشغيل ممسحة الزجاج تلقائيا.

وتمت إضافة ‘E-Lite HTRAC’ إلى النسخة الجديدة من السيارة ذات الدفع الرباعي.

وستنخفض أسعار السيارة عند شرائها في حالة تلقي إعانات الدعم من وزارة البيئة بمقدار 7 ملايين وون، وإعانات الدعم من البلديات، وإعانات الدعم المخصصة لسيارات الأجرة.

ويمكن الاستفادة من تلقي إعانات الدعم من الحكومة أو البلديات كما كان من قبل بغض النظر عما إذا كانت السيارة ذات دفع أمامي أم رباعية الدفع.

وقال مسئول من شركة “هيونداي موتور” إن الشركة تتمتع بالقدرة التنافسية المميزة من خلال زيادة مسافات قيادة السيارة وإضافة خاصية ضبط البطارية، مشددا على أنها ستعزز من الكفاءات الأساسية لسياراتها الكهربائية من أجل أخذ زمام المبادرة في أسواق السيارة الكهربائية.

وحصدت نسخة “أيونيك 5” العديد من الجوائز المتنوعة لأن العالم يعترف بجودة هذه النسخة من السيارة.