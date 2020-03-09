هيونداي موتور تخطط لطرح سيارتها الجديدة GV80 بالسوق الأمريكية هذا الصيف

أعلنت شركة هيونداي موتور ، اليوم الاثنين، إطلاق سيارتها الجديدة GV80، فى السوق المحلية، تحت العلامة التجارية المستقلة جينيسيس، وهى سيارة رياضية متعددة الأغراض تعمل بالبنزين، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة إن المركبة الجديدة تأتي بمحرك توربو سعة 2.5 لتر أو محرك تيربو 3.5 لتر، وناقل حركة بثماني سرعات.

وفى يناير، أطلقت هيونداي طراز GV80 الذي يعمل بالديزل بمحرك سعة 3.0 لتر بهدف بيع 24,000 وحدة فى السوق المحلية.

وتتكون تشكيلة جينيسيس حاليًا من سيارات السيدان G70 و G80 و G90 وسيارات الدفع الرباعي GV80.

ومن المقرر إطلاق طراز البنزين GV80 في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وتخطط هيونداي لتعزيز تشكيلة جينيسيس بإضافة سيارة GV70 الرياضية متعددة الأغراض وسيارة تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول نهاية عام 2021.

وتم تجهيز موديل GV80 ، مع العديد من الميزات المتقدمة للسلامة والراحة.

كما أنها تتميز بالقيادة شبه المستقلة وتقنية الدوران الأمامية لتفادي الاصطدام (FCA-JT)، حيث تساعد الأخيرة على منع الاصطدامات مع المركبات القادمة من الأمام عند الانعطاف يسارًا عند التقاطعات.

وتحتوى المركبة على نظام تعليق يتم التحكم فيه مع معاينة الطريق ، لتنبيه السائق بظروف الطريق إلى الأمام باستخدام الكاميرات.

وتشتمل GV80 على 10 وسادات هوائية ، بما في ذلك وسادة هوائية مركزية تمتد إلى الفضاء بين مقاعد السائق والركاب لمنع إصابات الرأس.

يبلغ سعر سيارة هيونداى الجديدة التى تعمل بالبنزين 50,000 دولارا

ويبلغ سعر البنزين 2.5 والنموذج 3.5 بنزين 60 مليون وون (50,000 دولار أمريكي) و 66 مليون وون على التوالي ، مع ارتفاع الأسعار حسب الخيارات.

وكانت هيونداي قد أعلنت فى يناير أنها تسعى لزيادة مبيعاتها السنوية بالولايات المتحدة، لتتجاوز مليون سيارة خلال الخمس سنوات القادمة.

وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 710,000 سيارة، وفقا لوكالة “يونهاب”.

وقالت هيونداي موتور إن مبيعاتها السنوية ارتفعت 4.7% إلى 710,000 وحدة فى 2019 مقارنة مع العام السابق حيث سجلت المبيعات 677,946 سيارة.

ويأتي انتعاش المبيعات الإجمالية رغم تراجعها 1.1% في الولايات المتحدة لعام 2019.

ويمثل ذلك تحولا من انخفاض بنسبة 1.1% على أساس سنوي في مبيعات هيونداي بأمريكا لعام 2018.

وأوضحت الشركة أنه يتوقع أن تنتعش مبيعات الشركة بشكل طفيف هذا العام لتبلغ 728,000 سيارة.

لكن الزيادة ستبدأ بوتيرة حادة عام 2021 لتصل إلى مليون سيارة عام 2025.

وتعتزم هيونداى توسيع خط إنتاجها من سيارات الدفع الرباعي، التي مثلت أكثر من 50% من مجمل مبيعاتها في أمريكا العام الماضي.