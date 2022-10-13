هيونداي موتور تحتل المرتبة الأولى فى مبيعات السيارات الهيدروجينية عالميا

تربعت شركة هيونداي موتور على عرش مبيعات السيارات الهيدروجينية عالميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وفقا لشركة أبحاث السوق “إس إن إي ريسيرتش”.

وذكرت وكالة يونهاب أن هيونداي موتور باعت 7,410 سيارة كهربائية بخلية الوقود في الأسواق العالمية في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام بزيادة 26.2% من 5,873 وحدات تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا، ارتفعت حصة هيونداي موتور من 52.4% في العام الماضي إلى 59.7% خلال الفترة المذكورة.

ووصلت مبيعات منافستها اليابانية تويوتا إلى 2,561 وحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بتراجع 41.9% من 4,406 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأيضا تراجعت حصتها من 39.3% إلى 20.6%.

وارتفعت مبيعات هوندا اليابانية للسيارات الكهربائية بخلايا الوقود بمقدار 17.4% من 178 وحدة إلى 209 وحدات خلال الفترة المذكورة.

وقالت إس إن إي ريسيرتش إن تويوتا تواجه صعوبات في الإمدادات بسبب قضية التوريد العالمي والكوارث الطبيعية وغيرها.

يشار إلى أن المبيعات العالمية للسيارات الهيدروجينية من يناير إلى أغسطس بلغت 12,407 وحدات بزيادة 10.8% من 11,198 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.