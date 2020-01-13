«هيونداي موبيس» تخطط لاستثمار 7 مليارات دولار في السيارات المستقبلية

تتوقع الشركة تحقيق نمو أكبر من مستهدفاتها لزيادة استثماراتها في تقنيات السيارات المستقبلية.

أعلنت شركة هيونداي موبيس – أكبر شركة لتصنيع قطع غيار السيارات في كوريا – عزمها استثمار 7.78 مليار دولار على القطاعات الخاصة بالسيارات المستقبلية، خلال الثلاث سنوات القادمة، وفقًا لوكالة يونهاب.

وقال رئيس هيونداي موبيس إن شركته تخطط لإنفاق 3 – 5 تريليونات وون على توسيع طاقتها الإنتاجية من قطع غيار السيارات الكهربائية.

وتخطط لإنفاق 4 – 5 تريليونات وون تطوير التقنيات والمنتجات الأساسية و150 مليار وون على شركاتها الناشئة.

وأضاف أن الشركة وضعت في 2018 مستهدفاتها في المبيعات بمقدار 44 تريليون وون في عام 2025.

غير أنها تتوقع حاليًا تحقيق نمو أكبر من مستهدفاتها السابقة، نظرًا لزيادة استثماراتها في تقنيات السيارات المستقبلية.

وقال رئيس هيونداى إنه متفائل بتوقعات أعمال الشركة في عصر السيارات المستقبلية.

وأضاف أن الشركة تعتزم زيادة نسبة المبيعات من عملائها باستثناء هيونداي موتور، وكيا موتورز من 10% إلى 40% بحلول 2025.

كانت هيونداي موبيس، قد أعلنت يوليو الماضى، أنها ستستثمر 322 مليون دولار لبناء مصنع لقطع غيار السيارات الكهربائية؟

وتدير الشركة بالفعل مصنع قطع غيار للسيارات الكهربائية في مدينة “تشونغ جو”، الواقعة على بعد 150 كم جنوب سيول.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن المنشأة الصناعية الجديدة لقطع الغيار سيتم بناؤها بالقرب من مدينة أولسان جنوب غربي البلاد.

وتدير شركة هيونداي موتور مصنعها الرئيسي.

وأضاف: “يعتبر التوسع جزءًا من خطة أكبر لمجموعة هيونداي موتور لزياة إنتاج السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية إلى 40 ألف سيارة”.

وتابع: “وذلك بحلول عام 2022 و500 ألف بحلول عام 2030، بعد أن اقتصرت على 3 آلاف سيارة في نهاية 2018”.

يذكر أن مجموعة “هيونداي موتور” كانت قد اعلنت فى نوفمبر الماضى، أنها سستكشف عن أحدث إنتاجها من السيارات الكهربية.

وذلك خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات، مضيفة أنها ستعرض سيارة كهربية من طراز Sonata hybrid.