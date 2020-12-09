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هيونداي لمعدات البناء تورد 70 حفارة للسعودية مقابل 5.8 مليون دولار

فازت هيونداي أيضا بعقد بقيمة 35 مليون دولار لإمداد روسيا بـ 345 وحدة بما فيها 80 حفارة ضخمة
أحمد فراج 10:17 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 10:17 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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أعلنت شركة هيونداي لمعدات البناء التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة اليوم الأربعاء، أنها فازت بعقد بقيمة 5.8 مليون دولار لإمداد المملكة العربية السعودية بـ 70 حفارة، بحسب وكالة يونهاب.

من المقرر أن تستخدم الحفارات في عملية البناء لخطوط أنابيب الغاز

وقالت هيونداي لمعدات البناء، إنه من المقرر أن تستخدم الحفارات في عملية البناء لخطوط أنابيب الغاز في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية في النصف الأول من العام المقبل.

وأفادت هيونداي لمعدات البناء بأنها فازت بعقد بقيمة 35 مليون دولار لإمداد روسيا بـ 345 وحدة بما فيها 80 حفارة ضخمة، لتمثل أكثر من 40% من مبيعاتها في روسيا خلال العام الماضي.

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وسيتم توفير المعدات عبر شركة الطاقة الروسية غازبروم وغيرها في روسيا بحلول النصف الأول من العام المقبل.

مبيعات هيونداي لمعدات البناء في الأسواق الناشئة شهدت انتعاشا فى الربع الثالث

وكانت مبيعات هيونداي لمعدات البناء في الأسواق الناشئة مثل روسيا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا قد انخفضت من 110 ملايين دولار في الربع الأول من هذا العام إلى 60 مليون دولار في الربع الثاني من نفس العام، غير أنها شهدت تعافيا سريعا لتصل إلى 100 مليون دولار في الربع الثالث.

وقال مسؤول في هيونداي لمعدات البناء، إن الأسواق الناشئة على رأسها روسيا والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا حادا في الطلب على معدات البناء حتى الربع الثاني من هذا العام بسبب انتشار كورونا عالميا، تشهد انتعاشا بدءا من الربع الثالث، وأضاف أن الطلب على معدات البناء قد يشهد زيادة أكثر مما كان في الماضي، مع تراجع الغموض الناتج عن فيروس كورونا وجهود الدول لتحفيز اقتصاداتها.

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هيونداي للصناعات الثقيلة المتخصصة في بناء السفن قامت بتقسيم الشركة الأم إلى أربع شركات

يشار إلى أن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المتخصصة في بناء السفن قامت بتقسيم الشركة إلى أربع شركات مع فصل الأنشطة غير المتعلقة ببناء السفن لتحسين كفاءة الإدارة والقدرة التنافسية.

وتلجأ شركات صناعة السفن في كوريا الجنوبية إلى بيع أصول غير أساسية وخفض الوظائف للتكيف مع تقلص الطلبات من قطاع النفط الذي كبدها خسائر فادحة العام الماضي.

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وكوريا الجنوبية موطن لأكبر ثلاث شركات في العالم لبناء السفن وهي هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو لبناء السفن والهندسة البحرية وسامسونج للصناعات الثقيلة.

وبموجب خطة هيونداي للصناعات الثقيلة تم تقسيم الشركة الأم إلى أربع شركات.

وقالت الشركة، إنها ستبقي على الأنشطة الأساسية بما في ذلك بناء السفن والخدمات البحرية ومنشأة التصنيع، بينما ستركز الشركات الثلاث الأخرى على الأنظمة الالكترونية الكهربائية ومعدات البناء وأنشطة الروبوت.

وحصل حاملو أسهم هيونداي للصناعات الثقيلة القائمون على نحو 0.75 سهم من الشركة وأسهما في كل واحد من الكيانات الثلاثة الأخرى.

وتقسيم الشركة هو جزء من خطة لإعادة الهيكلة جرى تقديمها إلى دائني الشركة.

وتسعى الشركات الثلاث المنشأة حديثا للإدراج في سوق الأوراق المالية.  

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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