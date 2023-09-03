«هيونداي» للهندسة والإنشاءات تفوز بصفقتين في السعودية والأرجنتين

أعلنت شركة “هيونداي” للهندسة والإنشاءات اليوم الأحد، أنها تلقت طلبات لتقديم منتجاتها لمشروع مدينة “نيوم” في السعودية ولخطة التنقيب عن منجم ليثيوم في الأرجنتين، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت هيونداى في بيان إنها في صفقة الأرجنتين، ستوفر ما مجموعه 23 منتجا من معدات البناء، بما في ذلك 6 حفارات و3 جرافات ذات عجلات، بحلول نهاية هذا الشهر إلى منجم ليثيوم في مدينة “سالتا” الشمالية الغربية للأرجنتين.

وذكرت أنها قد فازت بصفقة لتوفير 50 منتجا من المعدات لبناء “ذا لاين” في مشروع مدينة “نيوم”، بما في ذلك 12 حفارة بوزن 40 طنا وجرافات ذات عجلات كبيرة الحجم، وأنهت التسليم الشهر الماضي.

ويقال إن “ذا لاين” هي مدينة تبلغ مساحتها 170 كيلومترا وتستوعب في النهاية ما يصل إلى 9 ملايين شخص وستكون الجزء الأساسي من المشروع السعودي الضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي.

وقال البيان: «سنركز على الفوز بصفقات في أسوق التعدين في أمريكا اللاتينية وسط زيادة الطلب على المواد الخام الرئيسية اللازمة لإنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأسواق البناء في الشرق الأوسط بسبب زيادة مشاريع البناء الكبيرة».

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقتين.