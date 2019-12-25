هيونداي للهندسة تفوز بعقدين لتنفيذ مشروعين بسنغافورة بقيمة 687 مليون دولار

فازت بصفقة قيمتها 435 مليون دولار مع هيئة النقل البري في سنغافورة.

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، أنها اقتنصت صفقتين بقيمة 800 مليار ون (687 مليون دولار) ، لإنشاء طريق وفندق في سنغافورة، وفيتنام على التوالي، بحسب صحيفة ” ذى كوريا هيرالد”.

وذكرت هيونداي للهندسة والإنشاءات أنها فازت بصفقة قيمتها 435 مليون دولار مع هيئة النقل البري في سنغافورة.

بغرض إنشاء طريق سريع بطول 4.5 كيلومترات في سيمباوانج في الجزء الشمالي من سنغافورة.

وقالت هيونداي إنه من المتوقع أن يستغرق إنشاء الطريق 84 شهرًا.

وذكرت الشركة الكورية أنها فازت بصفقة بقيمة 250 مليون دولار لبناء فندق شاهق كجزء من مشروع Vega City بفيتنام.

وبموجب الصفقة ، ستقوم الشركة ببناء فندق خمس نجوم من 30 طابقًا على موقع مساحته 33 مليون متر مربع.

وقالت هيونداي إنها ستنتهى من بناء الفندق بحلول عام 2022.

وفى يوليو الماضى، وقعت هيونداي للهندسة والإنشاءات عقودا قيمتها 3.2 تريليون ون (2.71 مليار دولار) مع أرامكو السعودية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ العقود في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وأضافت الشركة أنها فازت بـ “الحزمة 6″ و”الحزمة 12” لبرنامج تطوير تدريجي لحقول النفط في المرجان، من شركة “أرامكو” السعودية.

وذكرت الشركة أن مراسم التوقيع على العقود جرت في يوم 9 يوليوبمشاركة كبار مسؤولي شركة أرامكو.

وبحسب للشركة، تهدف “الحزمة 6” البالغة قيمتها 1.48 مليار دولار، إلى توسيع المنشأة القائمة لعزل الغاز عن النفط.

أما بالنسبة لـ “الحزمة 12” بقيمة 1.25 مليار دولار، فإنها تهدف إلى بناء منشآت لتزويد المرافق اللازمة لتشغيل مصنع.

تستغرق أعمال البناء لكلا المشروعين 41 شهرا.

ومنذ عام 1975، فازت الشركة بـ 156 مشروع بناء بقيمة 17 مليار دولار في السعودية.