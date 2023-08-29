هيونداي للهندسة تحتل المرتبة الـ11 عالميًا في المبيعات الخارجية

احتلت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ثاني أكبر شركة بناء في كوريا ، المركز الحادي عشر بين شركات البناء العالمية من حيث المبيعات الخارجية، وفقا لوكالة يونهاب.

وسجلت هيونداي للهندسة والإنشاءات، مبيعات خارجية بقيمة 6.83 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 18.6% عن العام الذي سبقه والمرتبة 11 على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف البناء الدولي لعام 2023 الصادر عن المجلة التجارية الأمريكية ” سجل الأخبار الهندسية “(Engineering News Record).

وارتفع تصنيف هيونداي للهندسة والإنشاءات، لعام 2023 درجتين عن العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات الإجمالية للشركة 16.75 مليار دولار في العام الماضي.

وكان هذا أعلى تصنيف عالمي لشركة البناء منذ عام 2011، عندما تم وضع الشركة تحت جناح مجموعة هيونداي موتور، المجموعة رقم 2 في كوريا الجنوبية وأكبر شركة لصناعة السيارات.

وأرجع أحد مسؤولي الشركة الارتفاع في التصنيف العالمي إلى استراتيجية أعمالها المتميزة القائمة على البراعة التكنولوجية والجهود الكاملة للحصول على المزيد من الطلبات.

وكجزء من جهودها للاستفادة بشكل أعمق من الأسواق الخارجية، تدير الشركة حاليًا حوالي 30 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا حول العالم.