هيونداي للكيماويات تخطط لتحقيق صادرات بقيمة 2.65 مليار دولار من مصنعها الجديد

أكملت شركة هيونداي للكيماويات بناء مجمع للبتروكيماويات باستخدام زيت الوقود الثقيل الرخيص كمادة أولية في مدينة سوسان بغرب كوريا الجنوبية، في خطوة لتنويع محفظة أعمالها وتعزيز صادرات البلاد، حسبما ذكرت وزارة الصناعة ، بحسب وكالة يونهاب.

وتم بناء مجمع البتروكيماويات باستخدام زيت الوقود الثقيل في مجمع دايسان للبتروكيماويات لشركة هيونداي أويل بنك في سوسان، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة سيول، بطاقة إنتاجية 850 ألف طن من الإيثيلين و500 ألف طن من البولي بروبلين سنويا، وفقا لوزارة الصناعة.

وهذا أول مشروع HPC في البلاد، يستخدم مواد رخيصة مثل زيت الوقود الثقيل والغاز المنتج الثانوي، مقارنة بالمنشآت القائمة التي تستخدم غاز البترول المسال ومواد أخرى.

كانت مجموعة شل العالمية للطاقة هي الكيان الخاص الوحيد الذي يمتلك مصانع بتروكيماويات تستخدم مواد منخفضة السعر.

وشركة هيونداي للكيماويات هي مشروع مشترك بين هيونداي أويل بنك ولوتيه للكيماويات.

وقالت الوزارة في بيان إنه بالمقارنة مع مصانع البتروكيماويات القائمة، من المتوقع أن يصدر المصنع الجديد 1.15 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية سنويا بقيمة 3.8 تريليونات وون (2.65 مليار دولار أمريكي) بناء على قدرته التنافسية السعرية.

وقال النائب الثاني لوزير الصناعة بارك إيل-جون خلال حفل بمناسبة الانتهاء من بناء المصنع: “أدى مشروع HPC هذا إلى زيادة القدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات المحلية. ستعمل الحكومة بنشاط على تخفيف اللوائح لمساعدة الشركات على تحقيق الأهداف بشكل أفضل من خلال المشاريع والاستثمارات الجديدة”.

وقالت الوزارة إن رئيس شركة هيونداي اتش دي، تشونغ كي-سون، ومسؤولين آخرين من الشركات ذات الصلة حضروا أيضا الحفل.