«هيونداي» للصناعات الثقيلة تخطط لتأمين عقود بـ15 مليار دولار خلال 2020

قالت "هيونداي" للصناعات الثقيلة إنها تهدف للحصول على صفقات بقيمة 8 مليارات دولار في 2020

أعلنت شركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة أن وحدات بناء السفن الثلاث التابعة لها، تستهدف عقد صفقات بإجمالي 15.9 مليار دولار هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وبهذا يبقى الهدف المشترك لشركة “هيونداي” للصناعات الثقيلة، و”هيونداي سامهو” للصناعات الثقيلة، و”هيونداي ميبو” لبناء السفن ثابتًا كما هو.

وقالت “هيونداي” للصناعات الثقيلة إنها تهدف للحصول على صفقات بقيمة 8 مليارات دولار في 2020، طبقًا لأحد مسؤولي الشركة.

وذكرت شركة “هيونداي ميبو” لبناء السفن أنها تهدف لعقد صفقات بقيمة 3.65 مليار دولار هذا العام.

وكانت الشركة قد فازت بصفقات بقيمة 2.7 مليار دولار خلال عام 2019، محققة 76% من إجمالي هدف الصفقات السنوي البالغ 3.53 مليار دولار.

وقالت شركة “هيونداي سامهو” للصناعات الثقيلة إنها تهدف لعقد صفقات بقيمة 4.25 مليار دولار هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت في يوليو 2019 اتفاقية مشروع مشترك مع شركتين سعوديتين.

والشركتان هما الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، وشركة “أرامكو السعودية” .

ويهدف المشروع إلى تصنيع محطات الطاقة البحرية والكهربائية الثنائية ورباعية الأشواط والمضخات البحرية.

وذلك في منشأة صناعية يكون مقرها مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية بالسعودية.

وبحسب بيان لشركة “دسر”، تعتبر المنشأة أول منشأة لتصنيع المحركات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون المشروع هو المورد الرئيسي للعديد من الصناعات البحرية المحلية والعالمية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم المشروع المشترك، بتصنيع المحركات والمضخات البحرية التي تشغل السفن والمعدات البحرية المساعدة والمولدات الكهربائية وأنظمة الدفع.

كما سيتم استخدام محركاتها المنتجة في دفع السفن التجارية وتوليد الطاقة الكهربائية وكمضخات لزيت الشحن وفي منصات الحفر البحري.

وتمتلك الشركة 30% في المشروع، بينما تمتلك “أرامكو السعودية” ما نسبته 55%، بينما تمتلك دسر 15%، من المشروع.