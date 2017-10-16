هيونداي فيرنا تستحوذ على 52.5% من مبيعات الملاكي B

أحمد شوقياحتفظت هيونداي فيرنا بصدارة شريحة السيارات الملاكي الصغيرة B بحصة سوقية 52.5% من المبيعات الإجمالية، البالغة 7222 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 16.3% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 11% ثم هيونداي أكسنت بواقع 8,9% وهيوندا



أحمد شوقي

احتفظت هيونداي فيرنا بصدارة شريحة السيارات الملاكي الصغيرة B بحصة سوقية 52.5% من المبيعات الإجمالية، البالغة 7222 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 16.3% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 11% ثم هيونداي أكسنت بواقع 8,9% وهيونداي سولاريس بنسبة 2,7%.

وفي المرتبة السادسة؛ حلت كيا ريو بواقع 2.5% ثم رينو لوجان بنسبة 1.4% وأوبل كورسا بحصة سوقية 1,1% وتويوتا ياريس الهاتشباك بواقع 1% وتبعتها مازدا M2 بحصة سوقية 0,8% وسوزوكي سويفت الهاتشباك بواقع 0.7%.

واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 1.1% من مبيعات الفئة.

ويقول أحد موزعي جي بي أوتو غبور إن المعروض من هيونداي فرنا تراجع بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب انخفاض مستوى التوريدات من جانب وكيل العلامة الكورية.

وأوضح أن بعض فئات السيارة قد اخفتت بالفعل من السوق ويباع المتواجد منها بأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن من جانب الوكيل.

واستبعد الموزع تأثير ذلك على ترتيب السيارات بهذه الفئة نظرًا لأن بعض الطرازات المنافسة الأخرى تشهد نقصًا في التوريد أيضًا مثل شيفروليه أفيو التي تحتل المركز الثاني.