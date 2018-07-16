سيــارات

هيونداي فى المقدمة.. أسعار أكثر 10 طرازات مبيعًا من SUV

المال - خاصرصدت "المال" تطور أسعار أكثر 10 طرازات مبيعًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.وكشفت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو مبيعات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV بنس
9:39 م, الأثنين, 16 يوليو 18 9:39 م, الأثنين, 16 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك


المال – خاص

رصدت “المال” تطور أسعار أكثر 10 طرازات مبيعًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.

وكشفت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن نمو مبيعات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV بنسبة 33% لتصل إلى 8 آلاف و699 وحدة خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقارنة بـ 6 آلاف و547 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت هيونداي توسان قائمة مبيعات “الرياضية المتعددة الاستخدامات” بعد تمكنها من بيع 2739 سيارة، وتبدأ بسعر 475 حتى 585 ألفا، وجاءت رينو كادجار في المرتبة الثانية مسجلة 1845 وحدة، التي تتراوح أسعارها ما بين 390 و455 ألفا.
وجاءت نيسان قشقاى فى المركز الثالث بإجمالي 1302 سيارة، مع العلم أن أسعارها تتراوح ما بين 404 و465 ألفا، وتبعتها شيرى – تيجو مسجلة بيع 1202 سيارة، بسعر 246 ألف جنيه.

وحلت كيا سبورتاج فى المركز الخامس محققة بيع 998 سيارة، بسعر يبدأ من 450 حتى 660 ألفا، وحصدت ميتسوبيشي اكليبس كروسي المركز السادس بإجمالي 534 وحدة، التي تتراوح أسعارها من 440 و575 ألفا.

واحتلت سوبارو XV المركز السابع مسجلة 502 سيارة، بسعر يبدأ من 420 حتى 500 ألفا، وتبعتها فورد كوجا بإجمالي بيع 370 وحدة،  التي تتراوح أسعارها ما بين 574.9 و724.9 ألفا.

وجاءت “شيفروليه ايكونكس” في المركز التاسع بواقع 244 مركبة، بسعر يبدأ من 539.9 حتى  569.9 ألفا، وتبعتها بريليانس ” V3″ بعد تمكنها من بيع 209 مركبات، التي تتراوح أسعارها ما بين 259.9 و286.9 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، أسعار أكثر 10 طرازات SUV مبيعًا:

العلامة

الطراز

المبيعات

السعر/ بألف جنيه

هيونداي

توسان

2739

475 : 585

رينو

كادجار

1845

390 : 455

نيسان

قشقاي

1302

404 : 465

شيري

تيجو

1202

246

كيا

سبورتاج

998

450 :660

ميتسوبيشي

اكليبس كروس

534

440 : 575

سوبارو

XV

502

420 : 500

فورد

كوجا

370

574.9 : 724.9

شيفروليه

ايكونكس

244

539.9 : 569.9

بريليانس

V3

209

259.9 : 286.9

إعداد – المال                المصدر: “أميك” و “وكلاء السيارات”


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً