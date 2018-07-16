هيونداي فى المقدمة.. أسعار أكثر 10 طرازات مبيعًا من SUV

رصدت “المال” تطور أسعار أكثر 10 طرازات مبيعًا من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء خلال يوليو الحالي.

وكشفت التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن نمو مبيعات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV بنسبة 33% لتصل إلى 8 آلاف و699 وحدة خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقارنة بـ 6 آلاف و547 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت هيونداي توسان قائمة مبيعات “الرياضية المتعددة الاستخدامات” بعد تمكنها من بيع 2739 سيارة، وتبدأ بسعر 475 حتى 585 ألفا، وجاءت رينو كادجار في المرتبة الثانية مسجلة 1845 وحدة، التي تتراوح أسعارها ما بين 390 و455 ألفا.

وجاءت نيسان قشقاى فى المركز الثالث بإجمالي 1302 سيارة، مع العلم أن أسعارها تتراوح ما بين 404 و465 ألفا، وتبعتها شيرى – تيجو مسجلة بيع 1202 سيارة، بسعر 246 ألف جنيه.

وحلت كيا سبورتاج فى المركز الخامس محققة بيع 998 سيارة، بسعر يبدأ من 450 حتى 660 ألفا، وحصدت ميتسوبيشي اكليبس كروسي المركز السادس بإجمالي 534 وحدة، التي تتراوح أسعارها من 440 و575 ألفا.

واحتلت سوبارو XV المركز السابع مسجلة 502 سيارة، بسعر يبدأ من 420 حتى 500 ألفا، وتبعتها فورد كوجا بإجمالي بيع 370 وحدة، التي تتراوح أسعارها ما بين 574.9 و724.9 ألفا.

وجاءت “شيفروليه ايكونكس” في المركز التاسع بواقع 244 مركبة، بسعر يبدأ من 539.9 حتى 569.9 ألفا، وتبعتها بريليانس ” V3″ بعد تمكنها من بيع 209 مركبات، التي تتراوح أسعارها ما بين 259.9 و286.9 ألفا.

ويوضح الجدول التالي، أسعار أكثر 10 طرازات SUV مبيعًا:

العلامة الطراز المبيعات السعر/ بألف جنيه هيونداي توسان 2739 475 : 585 رينو كادجار 1845 390 : 455 نيسان قشقاي 1302 404 : 465 شيري تيجو 1202 246 كيا سبورتاج 998 450 :660 ميتسوبيشي اكليبس كروس 534 440 : 575 سوبارو XV 502 420 : 500 فورد كوجا 370 574.9 : 724.9 شيفروليه ايكونكس 244 539.9 : 569.9 بريليانس V3 209 259.9 : 286.9

إعداد – المال المصدر: “أميك” و “وكلاء السيارات”



