«هيونداي روتيم» تفوز بمناقصة بقيمة 656 مليون دولار لتوفير قطارات لمترو الأنفاق وإنتاجها محليًا

فازت شركة هيونداي روتيم بالمناقصة التي طرحتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية لتوفير قطارات أنفاق للخطين الثاني والثالث وإنتاجها محليًا بنحو 656 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن سفارة كوريا ، ستوفر شركة هيونداي روتيم عربات قطار للخطين الثاني والثالث حتى عام 2028 وستتحمل مسؤولية صيانة العربات لمدة 8 سنين بعد انتهاء فترة الضمان. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بإنتاج عربات قطار محليًا، فضلا عن نقل التكنولوجيا إلى مصر وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع الشركة المصرية الجديدة لإنتاج قطار “NERIC”.



وأعرب السفير الكوري، هونج جين ووك في تصريحه عن امتنانه على المجهودات المبذولة من الجانب المصري لضمان نجاح المناقصة في حفلة التوقيع بين شركة هيونداي روتيم وNERIC والهيئة القومية المصرية للأنفاق الذي انعقد في 24 من أغسطس في مدينة العلمين بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و وزير النقل الفريق كامل الوزير و وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيد وليد جمال الدين.

وأشار السفير إلى أن هذا الإنجاز الكبير يرمز إلى عمق التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر. مضيفًا أنه تعاون موجه نحو بناء مستقبل أفضل يتجاوز الجوانب النقدية لهذه المناقصة، حيث من المتوقع أن يؤدي تعزيز البنية التحتية في مجال المواصلات إلى زيادة الرفاهية الاجتماعية للمواطنين المصريين وكذلك تعزيز الصادرات المصرية.

وأشاد السفير هونج بجهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة قطار الأنفاق والسكك الحديدية بالمدن الرئيسية، حيث أدخلت السكك الحديدية السريعة وشجعت المشروعات المختلفة على نطاق واسع. معربًا عن أمله في أن يكون الفوز بالمناقصة فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين وتوقع استمرار الازدهار فى التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد النجاح الأخير في مناقصة مشروع المترو والنجاح فى إبرام عقد تصدير مدفع كي 9 في شهر فبراير الماضي. معربًا عن أمله أن يكون نجاح شركة هيونداي روتيم حافزًا لتعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين.

وقد عملت السفارة الكورية على تقديم الدعم لنجاح هذه المناقصة من خلال لقاءات بين السفير هونج وكبار المسؤولين المصريين منهم وزير المواصلات ورئيس الهيئة الوطنية للأنفاق NAT ، تأكيدًا على أهمية هذا المشروع لتحسين مستوى معيشة المصريين ومساهمته في الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت السفارة الكورية دعمًا كبيرًا إلى مساعي الجانب الكوري (شركة هيونداي روتيم) من خلال تنسيق لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس شركة هيونداي روتيم لي يونج باي في شهر أبريل عام 2021 وأيَضا من خلال تنسيق اللقاء بين وزير النقل بجمهورية مصر العربية ووزير المواصلات والأرض بجمهورية كوريا أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر فى شهر مارس عام 2022.