سيــارات

هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. تقارب في الأسعار واختلافات فنية محدودة

المال خاصأظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان وكيا سبورتاج تقاربا في أسعارهما مع اختلافات فنية محدودة. وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.دة . وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى. المواصفات
12 يناير، 2018 12 يناير، 2018

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المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان وكيا سبورتاج تقاربا في أسعارهما مع اختلافات فنية محدودة. 

وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.

دة . وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.

المواصفات

هيونداي توسان   1.6 A/T Turbo GDI

كيا سبورتاج   1.6 A/T GT 4WD

الوكيل

جي بي أوتو غبور

المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT

السعر الرسمي بالألف جنيه

625

659.9

سعة المحرك

1591

1591

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

7

7

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

175

177

عزم المحرك

265

265

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

9.1

9.1

نوع الجر

كلي

كلي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.5

7.5

سعة خزان الوقود (لتر)

62

62

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

182

173

السرعة القصوى

200

201

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

17

19

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   MP3/DVD

يوجد

يوجد

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

أوتوماتيك

فرش جلد

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

بانوراما

بانورما

فتحة سقف كهربائية

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة القيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة وطفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي مكيف

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

مكيف

بالإضاءة

430

564

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

488

503

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

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