هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. تقارب في الأسعار واختلافات فنية محدودة

المال خاص
أظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان وكيا سبورتاج تقاربا في أسعارهما مع اختلافات فنية محدودة.
وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.
دة . وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.
المواصفات
هيونداي توسان 1.6 A/T Turbo GDI
كيا سبورتاج 1.6 A/T GT 4WD
الوكيل
جي بي أوتو غبور
المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT
السعر الرسمي بالألف جنيه
625
659.9
سعة المحرك
1591
1591
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
7
7
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
175
177
عزم المحرك
265
265
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
9.1
9.1
نوع الجر
كلي
كلي
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.5
7.5
سعة خزان الوقود (لتر)
62
62
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
الارتفاع عن الأرض
182
173
السرعة القصوى
200
201
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
17
19
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
أوتوماتيك
فرش جلد
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
فتحة سقف
بانوراما
بانورما
فتحة سقف كهربائية
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
ناقل الحركة من الجلد
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة وطفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي مكيف
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
ماسك الكوب
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
مكيف
بالإضاءة
430
564
مخرج كهرباء
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
488
503
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد