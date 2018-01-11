سيــارات

هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. تقارب في الأسعار واختلافات فنية محدودة

المال خاصأظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان وكيا سبورتاج تقاربا في أسعارهما مع اختلافات فنية محدودة. وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى.دة . وفيما يلي عرض لأهم مواصفات السيارتين- الفئة الأعلى. المواصفات