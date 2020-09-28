«هيونداي توسان» تعود لصدارة مبيعات السيارات الرياضية فى أغسطس (جراف)

بعد تمكنها من تسويق 4331 مركبة

عادت «هيونداي سبورتاج» لصدارة قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «C-SUV»، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 19.1% مسجلة بيع 4331 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى المقابل، تراجعت «كيا سبورتاج» للمرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية مسجلة حصة سوقية 17.8% محققة بيع 4043 وحدة، أعقبتها «شيري تيجو» في المركز الثالث بحصة بلغت 8.3% بواقع 1878 وحدة.

وتمركزت «رينو داستر» فى المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بعدما أت اقتصنت حصة سوقية 6.3% مسجلة بيع 1436 سيارة، وصعدت «ستروين C5» في المركز الخامس بحصة بلغت 5.9% مسجلة بيع 1340 وحدة.

وحصدت «نيسان قشقاي» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية بحصة سوقية 5.8% بعد تمكنها من تسويق 1330 وحدة، أعقبتها «شيفروليه كابتيفا» في المركز السابع بحصة بلغت 5% مسجلة بيع 1147 مركبة.

وظهرت «بيجو 3008» فى المرتبة الثامنة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 4.4% مسجلة بيع 1004 سيارة، تلتها «إم جي RX5» في المركز التاسع بحصة بلغت 4.3% بواقع 990 مركبة.

وحلت «ميتسوبيشي إكليبس كروس» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV» بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 3.4% محققة بيع 769 مركبة في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى: