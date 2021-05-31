«هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال 4 شهور (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 3558 مركبة

تصدرت «هيونداي توسان» قائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 3558 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «كيا سبورتاج» في المرتبة الثانية مسجلة بيع 3432 وحدة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز الثالث بإجمالى بيع 1496 وحدة.

فى المقابل، تراجعت «نيسان قاشقاي» للمرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 1423 سيارة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بواقع 1390 وحدة.

وحافظت «إم جي HS» على تمركزها في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» في مصر بواقع 1216 وحدة، تلتها «شيفروليه كابتيفا» فى المركز السابع بواقع 1194 مركبة.

وحصدت «ستروين C5» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسويق 1114 سيارة، تلتها «أوبل جراند لاند» في المركز التاسع بنحو 949 مركبة.

وتمركزت «رينو داستر» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV-C» بإجمالى بيع 870 مركبة، في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي: