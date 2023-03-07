هيونداي تكشف عن نسخة جديدة من سيارة كونا الكهربائية قبل إطلاقها الشهر القادم

كشفت شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء النقاب عن نسخة جديدة من السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض “كونا” قبل إطلاقها في السوق الكورية خلال الشهر القادم، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن سيارة كونا الكهربائية الجديدة بالكامل تأتي مع بطارية بسعة 64.9 كيلووات في الساعة ومن المتوقع أن تقطع مسافة أكثر من 410 كيلومترات بشحنة واحدة.

وتخطط هيونداي لتقديم سيارة كونا الكهربائية في معرض سيول للتنقل المقرر إقامته من 31 مارس إلى 9 أبريل في مركز كينتكس للمعارض في جويانغ، شمال غرب سيول.

وتوفر كونا الكهربائية ميزات السلامة مثل نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور، ونظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، ونظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية، ونظام التحكم الذكي في التطواف وفقا للشركة.

وأطلقت هيونداي النسخة الجديدة من سيارة كونا والتي تم تجديدها بالكامل منذ 5 سنوات في السوق المحلية بهدف بيع 37 ألف وحدة خلال هذا العام.

وتأتي سيارة كونا بجيلها الثاني مع محرك بنزين سعة 1.6 لتر تيربو، ومحرك بنزين سعة 2.0 لتر، ومحرك بنزين هجين سعة 1.6 لتر.

وقالت هيونداي إنها تتوقع أن تمثل طرز السيارة لمحرك بنزين هجين حوالي 40% من إجمالي مبيعات سيارة كونا في هذا العام.