هيونداي تقدم نظام التشغيل للمركبات المعرفة بالبرمجيات في معرض «CES»

تخطط شركة “42 دوت”، وهي شركة ناشئة عالمية لأبحاث البرمجيات تابعة لمجموعة هيونداي موتور، لعرض رؤيتها للمركبات المعرفة بالبرمجيات (SDV) والتقنيات ذات الصلة في معرض اللإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، المقرر عقده الشهر المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة إنها تخطط للكشف عن تقنيتها المتقدمة للمركبات المعرفة بالبرمجيات التي تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يمكنها من العمل بأمان وكفاءة، في المعرض التجاري السنوي للإلكترونيات الذي سيعقد في لاس فيجاس الأمريكية.

وستقدم الشركة نظام التشغيل للمركبات المعرفة بالبرمجيات الخاص بمجموعة هيونداي موتور في معرض CES، والذي يعزز وظائف السيارة وتجربة المستخدم من خلال جمع البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقد استحوذت مجموعة هيونداي موتور على شركة “42 دوت” التي أسسها سونغ تشانغ-هيون، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في نايفر، في أغسطس 2022 مقابل 274.6 مليار وون (211.1 مليون دولار أمريكي). ومن خلال زيادة رأس المال المدفوع، تخطط المجموعة لاستثمار إجمالي 1.7 تريليون وون في “42 دوت” حتى عام 2025.