أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها حصلت على 17 جائزة في مسابقة جائزة التصميم للمنتدى الدولي (أي إف) لهذا العام، مما يثبت “التميز” في طرز شركة صناعة السيارات الكورية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن شركة هيونداي موتور، وعلامة جينيسيس التجارية المستقلة، وشركة كيا، حصلت على 17 جائزة في الفئات الخمس التي تضم المنتجات، والمفهوم الاحترافي، والهندسة الداخلية، والاتصالات، وواجهة المستخدم.

ففي قطاع المنتجات، حصلت هيونداي فان ستاريا، وسيارة كيا “إي في 6 ” الكهربائية بالكامل، وجينيسيس “جي في 60” الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات على جوائز أي إف.

تنظم هذه المسابقة المرموقة من قبل شركة “المنتدى الدولي للتصميم”

تنظم هذه المسابقة المرموقة من قبل شركة “المنتدى الدولي للتصميم”، ومقرها هانوفر بألمانيا، لتقدير التميز في التصميم في مجموعة واسعة من المجالات.

هذا العام، اختار أعضاء لجنة التحكيم 73 تصميما مميزا من مجمل 11 ألف مشاركة.

من ناحية أخرى، حددت شركة كيا التابعة لمجموعة هيونداى خطط أعمالها الخاصة بالسيارات المستعملة لتوسيع خيارات العملاء بعد موافقة الحكومة الكورية على الرغم من معارضة شركات السيارات المستعملة الحالية.

في الشهر الماضي، قررت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فى كوريا الجنوبية عدم تصنيف مبيعات السيارات المستعملة كنوع من “أعمال كسب العيش”، المقتصرة على المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة، مما يمهد الطريق للتكتلات لدخول السوق.

دعا القرار إلى اعتراض قوي من اتحادات تجار السيارات المستعملة في البلاد. لكن مجموعات المستهلكين رحبت بالإجراء لأنها لم تكن راضية عن المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات القائمة.

انتقد بعض تجار السيارات المستعملة المحليين لقيامهم بجذب العملاء بعروض كاذبة وتقديم معلومات غير صحيحة عن السيارات المعروضة للبيع.

هيونداي موتور تعلن عن خطط دخول عالم السيارات المستعملة

أسرعت هيونداي موتور في الإعلان عن خطط دخول عالم السيارات المستعملة الشهر الماضي.

وتخطط هيونداي لبيع السيارات المستعملة التي اجتازت عملية اختبار جودة صارمة بعد شراء سيارات علامتها التجارية الخاصة المستعملة لأقل من 5 سنوات والتي سافرت أقل من 100 ألف كيلومتر. وقالت كيا إنها ستتخذ نفس الخطوة في برنامج شراء السيارات المستعملة.

ومن أجل التعايش مع المنافسين الاصغر قالت هيونداي إنها ستحدد حصتها السوقية من 2.5% في كوريا في 2022 إلى 3.6% في 2023 و 5.1% في 2024.

وأوضحت كيا في بيان أنها تخطط لتحديد حصتها في السوق المحلية من 1.9% هذا العام إلى 2.6% العام المقبل و 3.7% في 2024.

هيونداي تعتزم تقديم برنامج “المقايضة”

وفي برامج أخرى، تخطط هيونداي لتقديم برنامج “المقايضة” الذي تشتري فيه الشركة سيارات هيونداي التجارية المستعملة من العملاء وتقدم خصومات عند شرائهم موديلات هيونداي الجديدة.

وقال البيان إن كيا ستسمح للعملاء بتجربة السيارة المستعملة الذين يرغبون في شرائها لمدة شهر ثم يقررون ما إذا كانوا سيشترونها أم لا من خلال “برنامج الاشتراك والاقتناء”.

وتخطط كيا أيضًا لتطوير نظامها الخاص باختبار الجودة وإصدار الشهادات للسيارات الكهربائية المستعملة حيث تهدف إلى أن تصبح لاعبًا رائدًا في سوق السيارات الكهربائية المستعملة.

في العامين الماضيين، أجرت مجموعة هيونداي موتور جولات من المحادثات مع شركات تجارة السيارات المستعملة الحالية لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة ملموسة أو اختراق.

وقالت رابطة تجار السيارات المستعملة في كوريا والاتحاد الكوري لتجار السيارات المستعملة إن قرار الحكومة يعرض 300 ألف وظيفة في مجال صناعة السيارات المستعملة للخطر وقد يؤدي إلى خسائر هائلة في الوظائف.

يصل سوق السيارات المستعملة في كوريا إلى 2.6 مليون سيارة سنويًا، حيث تتصدر كيه-كار السوق بحصة 5% وتشكل النسبة المتبقية البالغة 95% من الوكلاء الصغار والمعاملات التي تتم بين المستهلكين وأنفسهم.