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هيونداي تعتزم تطبيق نظام الهيدروجين على مركباتها التجارية بحلول 2028

مسؤول: سيتم تطبيق نظام الهيدروجين تدريجيا على جميع شاحنات هيونداي وحافلاتها وسياراتها التجارية
أحمد فراج 1:39 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 1:39 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية ، أنها بصدد تطبيق نظام خلايا وقود الهيدروجين على جميع طرازات مركباتها التجارية بحلول عام 2028، حيث تسعى للحصول على مكانة رائدة في سوق السيارات التي تعمل بالهيدروجين، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة هيونداي في بيان إنها تخطط لإطلاق معظم مركباتها التجارية الجديدة كموديلات كهربائية بالكامل أو تلك التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.

مسؤول: سيتم تطبيق نظام الهيدروجين تدريجيا على جميع شاحنات هيونداي وحافلاتها وسياراتها التجارية

وقال متحدث باسم هيونداي : “سيتم تطبيق نظام الهيدروجين تدريجيا على جميع شاحنات هيونداي وحافلاتها وسياراتها التجارية الأخرى بحلول عام 2028. كما ستتوفر أيضا بعض الموديلات التي تعمل بالهيدروجين كإصدارات كهربائية نقية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها شركة لصناعة السيارات عن خططها لاستبدال جميع طرازات السيارات التجارية القائمة على محرك الاحتراق بطرازات كهربائية.

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وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور “جونج وي-سون” في البيان: “علاوة على المركبات، ستستكشف هيونداي فرصا جديدة للأعمال من خلال تطبيق أنظمة خلايا وقود الهيدروجين ليس فقط على حلول التنقل الأخرى، مثل القطارات والسفن والتنقل الجوي الحضري (UAM)، ولكن أيضا على المنازل والمباني والمصانع”.

وتتماشى هذه الخطوة مع خطة هيونداي لزيادة نسبة السيارات الكهربائية من المبيعات العالمية إلى 80% بحلول عام 2040.

الموديلات الكهربائية بالكامل والموديلات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين تشكل 1.5% فقط من مبيعات هيونداي

وتمثل الموديلات الكهربائية بالكامل والموديلات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين ما نسبته 1.5% فقط حاليا من مبيعات هيونداي العالمية، وتهدف في البداية إلى رفع النسبة إلى 30% بحلول عام 2030.

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وتخطط هيونداي موتور أيضا لتوسيع تشكيلة سيارات الركاب التي تعمل بالهيدروجين إلى 3 موديلات من الموديل الوحيد الحالي “نيكسو”.

وسيكون الموديلان الإضافيان عبارة عن مركبة متعددة الأغراض وسيارة رياضية متعددة الأغراض.

وخلال العقد الماضي، زادت هيونداي استثماراتها في تطوير مركبات الهيدروجين والتقنيات ذات الصلة.

هيونداي تركز على تعزيز تشكيلة السيارات الكهربائية بالكامل

وفي الآونة الأخيرة، تركز هيونداي على تعزيز تشكيلة السيارات الكهربائية بالكامل بما يتماشى مع توجه شركات صناعة السيارات المنافسة إلى السيارات الكهربائية والمكهربة.

وفي الفترة من يناير إلى يوليو، باعت هيونداي  5,300 وحدة من مركبات الهيدروجين، متفوقة على منافستيها تويوتا موتور وهوندا موتور، اللتين باعتا 4,100 و200 وحدة على التوالي خلال نفس الفترة.

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وقفزت مبيعات سيارات الهيدروجين في هيونداي بنسبة 44% في الأشهر السبعة الأولى من 3,600 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، بينما قفزت مبيعات تويوتا 8 مرات من 500 وحدة.

وتخطط جينيسيس، وهي العلامة التجارية المستقلة لشركة هيونداي موتور، لإطلاق موديلات تعتمد على الهيدروجين أو البطاريات فقط اعتبارا من عام 2025، لتلبية الطلب المتغير في السوق.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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