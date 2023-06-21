هيونداي تعتزم استثمار 85 مليار دولار لدفع أهداف مبيعاتها للسيارات الكهربائية

قالت شركة هيونداي موتور إنها ستستثمر 109.4 تريليونات وون (85.4 مليار دولار) بحلول 2032 لتأمين مكانة رائدة في سوق التنقل المستقبلي العالمية، وفي الوقت نفسه تهدف لبيع مليوني سيارة كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، بحسب وكالة يونهاب.

ارتفعت الخطط الاستثمارية لشركة هيونداي وأهداف مبيعاتها للسيارات الكهربائية من 95.5 ترليون وون و1.87 مليون وحدة، على التوالي، كان قد تم الإعلان عنها في مارس من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنه من بين الاستثمارات المخطط لها، ستنفق 47.4 ترليون وون على أنشطة البحث والتطوير و 47.1 ترليون وون مخصصة لاستثمارات المرافق و 14.9 ترليون وون للاستثمارات الاستراتيجية للسنوات العشر حتى في 2032.

تتوقع هيونداي أن أكثر من 50% من سياراتها التي ستباع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا ستكون سيارات تعمل بالبطاريات بحلول عام 2030.