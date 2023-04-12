«هيونداي» تعتزم استثمار 18 مليار دولار في السيارات الكهربائية بحلول 2030

أعلنت مجموعة “هيونداي موتور” أنها ستستثمر 24 ترليون وون (18.2 مليار دولار) في مرافق إنتاج السيارات الكهربائية المحلية ومشاريع السيارات الكهربائية الأخرى بحلول عام 2030، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت المجموعة في بيان إن شركة “هيونداي موتور” وشركتها الفرعية الأصغر “كيا” وشركة “هيونداي موبيس” لصناعة قطع غيار السيارات ستزيد الاستثمارات لتصبح ثالث شركة صانعة للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات بحلول عام 2030.

وأضافت هيونداي أن الشركات ستنفق معظم الأموال في تطوير منصة مخصصة للمركبات الكهربائية والتقنيات المتعلقة بالمركبات الكهربائية وتوسيع تشكيلة المركبات الكهربائية.

وتتماشى هذه الخطوة مع خطط شركات صناعة السيارات العالمية لملء تشكيلاتها بمركبات عديمة الانبعاثات، للمساعدة في إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

وتهدف “هيونداي” و”كيا” إلى بيع 3.64 مليون سيارة كهربائية بالكامل في الأسواق العالمية في عام 2030. وفي يوم «الرئيس التنفيذي مع المستثمرين» هذا العام، قالت “كيا” إنها تهدف إلى بيع 1.6 مليون سيارة كهربائية في عام 2030.

وتخطط “هيونداي” و”كيا” لإطلاق ما مجموعه 31 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات بحلول عام 2030، بما في ذلك سيارة “EV9” لشركة “كيا” هذا العام، وسيارة “أيونك 7” لشركة “هيونداي” في العام المقبل.