هيونداي تطلق نسخة محدثة من سيارة أفانتي

أعلنت شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات اليوم الإثنين، أنها أطلقت نسخة محدثة من سيارة أفانتي التي تم تصنيفها سيدان من الفئة المتوسطة، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت النسخة المحدثة لسيارة أفانتي بعد مرور حوالي 3 سنوات من إطلاق نسختها السابقة في أبريل عام 2020.

وعززت هيونداي السلامة والأمن في النسخة المحدثة من خلال التطبيق الأساسي مثل الوسادة الهوائية الجانبية في المقاعد الخلفية.

كما يتوفر بالنسخة المحدثة مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل تركيب 8 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام من النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة على القيادة في الطرق السريعة وغيرها.

وتوفر هيونداي نظام المساعدة الذكية للحد من السرعة ونظام الرؤية المحيطية وغيرها للعملاء الجدد الذين قد لا يتمتعون بخبرة طويلة في القيادة.

وتأتي النسخة المحدثة مع محرك بنزين سمارت ستريم (Smartstream) سعة 1.6 لتر، ومحرك LPi سعة 1.6 لتر، ومحرك هجين سعة 1.6 لتر.

يشار إلى أن سمارت ستريم هي علامة تجارية لمحركات البنزين والديزل تستخدمها مجموعة هيونداي منذ عام 2018.