هيونداي تطلق سيارتى «كونا إلكتريك» و«أيونيك 5 إن» في السوق اليابانية

أعلنت شركة هيونداي موتور أنها ستطرح موديلين يعملان بالكهرباء بالكامل في اليابان بحلول أوائل العام المقبل في محاولة للحصول على حصة في السوق المجاورة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إنها تخطط لإطلاق “كونا إلكتريك” هذا الخريف وطراز “أيونيك 5 إن” عالي الأداء مطلع العام المقبل.

في مايو من العام الماضي، دخلت هيونداي السوق اليابانية مرة أخرى بعد 12 عاما من مغادرة اليابان بسبب ضعف المبيعات، حيث يوفر الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية بالكامل فرصا جديدة في السوق التي تهيمن عليها شركة تويوتا موتور.

وباعت هيونداي موتور السيارة الكهربائية “نيكسو” التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وسيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم “أيونيك 5” من خلال شبكات الإنترنت فقط، دون وكلاء.

وأطلقت الشركة المصنعة لسيارة السيدان “سوناتا” والسيارة الرياضية متعددة الأغراض “باليسايد” برنامج ضمان هيونداي لخدمة العملاء اليابانيين بشكل أفضل.

وقال البيان إنه بموجب البرنامج، يمكن لمشتري موديلات هيونداي الخالية من الانبعاثات في اليابان الحصول على خدمات الفحص المنتظمة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى حوالي مليون وون (750 دولارا أمريكيا) نقدا للإصلاحات الخارجية.