«هيونداي» تطلق برنامج مبيعات السيارات المستعملة المجددة

بدأت شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء في بيع السيارات المستعملة المجددة التي تنتجها الشركة وعلامتها التجارية الفاخرة جينيسيس، بهدف بيع 5 آلاف طراز مستعمل معتمد خلال العام، بحسب وكالة يونهاب.

أطلقت الشركة مبادرتي هيونداي المعتمدة “Hyundai Certified” وجينسس المعتمدة “Genesis Certified” واللتين بموجبهما يمكن للعملاء شراء موديلات مستعملة خضعت لاختبارات وتحسينات مختلفة في مركزي التسويق التابعين للشركة في يانجسان، على بعد 301 كيلومتر جنوب شرق سيول، ويونجإن، جنوب العاصمة.

تشمل المركبات المعروضة للبيع تلك التي يقل عمرها عن خمس سنوات وتقل المسافة التي قطعتها عن 100 ألف كيلومتر. وتكون عمليات الشراء متاحة فقط عبر الإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى إنشاء نظام بيئي صحي لسوق السيارات المستعملة، والذي غالبًا ما يتعرض لانتقادات بسبب الصفقات المشبوهة وضعف ضمانات الجودة. وقالت هيونداي إنها ستعامل عملاء الطرز المستعملة بعناية واهتمام على قدم المساواة مع عملاء الطرز الأحدث.